Είναι γνωστή ως η «Βενετία της Πολωνίας» και μόνο τυχαία δεν έχει δοθεί ο χαρακτηρισμός αυτός, αφού το σκηνικό που αντικρίζετε εδώ είναι 12 νησιά, τα οποία συνδέονται με πάνω από 100 γέφυρες.

Ο λόγος, λοιπόν, για το Βρότσλαβ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, μια φοιτητούπολη γεμάτη ζωντάνια, υπερσύγχρονα μουσεία, πολύχρωμα γοτθικά κτίρια κι εκατοντάδες μικροσκοπικούς χάλκινους νάνους να παραμονεύουν σε κάθε γωνιά, ολοκληρώνοντας το παραμυθένιο σκηνικό.

Το Βρότσλαβ είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Όντερ στη δυτική Πολωνία και είναι ένας οικονομικός προορισμός που έχει πολλά να δεις και να κάνεις, αλλά και να διασκεδάσεις, μακριά από τις ορδές των τουριστών. Μπορείς να περιπλανηθείς στην κεντρική πλατεία Rynek, τη δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας, και να πάρεις μια πρώτη γεύση της γραφικής πόλης.

Εκεί βρίσκεται το παλιό δημαρχείο και η εκκλησία της Αγίας Βασιλικής, από όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει τη θέα από το παρατηρητήριο του πύργου της. Το νησί του καθεδρικού ή Ostrów Tumski είναι το παλαιότερο τμήμα της πόλης και ο καθεδρικός του χρονολογείται από τα μέσα του 10ου αιώνα.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Πανόραμα Ρατσλαβίτσκα, μια ροτόντα μήκους 114 μέτρων, που αναπαριστά με πανοραμική ζωγραφική τη μάχη του πεζικού της Πολωνίας εναντίον του ρωσικού στρατού το 1794. Στο δημαρχείο της πόλης στεγάζονται ένα μουσείο τέχνης και ένα θησαυροφυλάκιο, ενώ ο ζωολογικός κήπος της πόλης είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος στη χώρα. Το Centennial Hall είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 2006 και σχεδιάστηκε από τον Max Berg το 1911.

Το Βρότσλαβ είναι γνωστό και ως η «πόλη των νάνων», καθώς σε κάθε γωνιά του θα συναντήσεις μικροσκοπικά μπρούτζινα αγαλματίδια που πλέον έχουν ξεπεράσει τα 1.300 σε αριθμό, τα οποία ξεκίνησαν να εμφανίζονται τη δεκαετία του ’80 ως σύμβολο ειρηνικής αντίστασης κατά του κομμουνισμού.

Δείτε τις φωτογραφίες