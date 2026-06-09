Στη δυτική ακτή της Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική, η φύση μοιάζει να κάνει τη δική της επίδειξη δύναμης και ελευθερίας, δημιουργώντας ένα από τα άγρια, μαγευτικά και σίγουρα θαυμαστά τοπία που έχετε δει.

Φυσικά, αναφερόμαστε στο Ποσείδι, την παραλία που δεν μένει ποτέ η ίδια. Το σχήμα που θα αντικρίσετε σήμερα, αύριο θα είναι διαφορετικό, σβησμένο και ξαναγραμμένο από τα ρεύματα του Θερμαϊκού. Και είναι τέτοια η ομορφιά του τοπίου, που σίγουρα κι εσείς θα συμφωνήσετε πως… σαν τη Χαλκιδική δεν έχει!

Το εξωτικό Ποσείδι είναι ξεχωριστό λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του, καθώς τα καλοκαίρια που ξεπροβάλλει αλλάζει πάντα σχήμα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια γλώσσα ξηράς, που τον χειμώνα καλύπτεται από τα νερά του Θερμαϊκού, ενώ το καλοκαίρι, που αποσύρονται, ξεπροβάλλει μια ξανθιά χερσόνησος. Δεξιά και αριστερά της αναδεικνύονται δύο υπέροχες παραλίες, με λευκή άμμο και τουρκουάζ κρυστάλλινα νερά, ενώ η μορφολογία της αυτή επιτρέπει στους επισκέπτες να κάνουν μπάνιο πάντα σε ήμερα νερά.

Η περιοχή φημίζεται και για τα ολονύκτια beach parties που διοργανώνονται, αλλά και για το μαγευτικό της ηλιοβασίλεμα.

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