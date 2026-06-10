Θεωρείται, όχι άδικα, ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης. Βρίσκεται κρυμμένο ανάμεσα σε απέραντους, καταπράσινους αμπελώνες στη γαλλική Αλσατία και, μάλιστα, λέγεται ότι η Disney βασίστηκε σε αυτό για να σχεδιάσει το χωριό της Πεντάμορφης στην πασίγνωστη ταινία της.

Ο λόγος για το Ρικβίρ (Riquewihr), που δεν είναι απλά ένας προορισμός, αλλά μια ζωντανή καρτ ποστάλ. Το σπουδαιότερο στοιχείο που το χαρακτηρίζει είναι το γεγονός ότι μοιάζει σήμερα ακριβώς όπως ήταν τον 16ο αιώνα. Η διάταξη και η δομή του δεν έχουν αλλάξει από τον Μεσαίωνα και κάθε αρχιτεκτονικό κομμάτι του έχει διατηρηθεί ως εκ θαύματος. Η μεγαλοπρέπεια του Riquewihr βρίσκει τις ρίζες της στην περίοδο της Αναγέννησης (16ος και 17ος αιώνας) και οφείλεται κυρίως στα έσοδα από τα εξαιρετικά κρασιά που παράγονται εδώ.

Το άρωμα του κρασιού Riesling, της πιο δημοφιλούς ποικιλίας κρασιού που παράγεται στην περιοχή, είναι αυτό που μυρίζετε σε κάθε «Winstub» του κεντρικού δρόμου. Πρόκειται για μικρές ταβέρνες κρασιού, που προσφέρουν γευσιγνωσία και κάποιες από αυτές και φαγητό.

Αν και το μεγαλύτερο αξιοθέατο του Ρικβίρ είναι το ίδιο το χωριό, ωστόσο, υπάρχουν μερικά συγκεκριμένα σημεία που ξεχωρίζουν. Πρώτο και καλύτερο ο Πύργος Ντολντέρ, το εμβληματικό σύμβολό του, που είναι ένας πύργος-καμπαναριό του 13ου αιώνα με ύψος 25 μέτρα. Επίσης, ξεχωρίζουν τα Μεσαιωνικά Τείχη και η Άνω Πύλη, καθώς και ο Πύργος των Κλεφτών, που κάποτε ήταν φυλακές, ενώ σήμερα είναι το ιδανικό αξιοθέατο για όσους αγαπούν το μυστήριο.

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