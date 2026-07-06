Τουλάχιστον 19 θάνατοι έχουν σημειωθεί στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες την ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος προχθές Σάββατο 4/7.

«Έχουμε πλέον 19 θανάτους που υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με τη ζέστη σε όλη την πολιτεία», είπε ο Ρέιναρντ Ουάσινγκτον, επίτροπος υγείας της πολιτείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στον δρόμο και κάποιοι μέσα σε σταθμευμένα οχήματα», διευκρίνισε.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) είχε αναφέρει ότι περίπου 160 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν σε περιοχές για τις οποίες είχαν εκδοθεί προειδοποιητικά δελτία για υψηλές ως ακραία υψηλές θερμοκρασίες καθώς οι ΗΠΑ θα γιόρταζαν την 4η Ιουλίου.

Οι Aρχές είχαν συστήσει στον πληθυσμό να αποφεύγει τις εξόδους, να επικοινωνεί με γείτονες για να μαθαίνει νέα τους, να πίνει περισσότερο νερό από ό,τι συνήθως, καθώς και να αναζητούν κλιματιζόμενο χώρο αν δεν έχουν κλιματισμό στο σπίτι.

«Αυτές οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ακραίες και επικίνδυνες (…) πρόκειται για την πιο εντατική περίοδο ζέστης που έχουμε ζήσει εδώ και πάνω από 14 χρόνια», προειδοποίησε η κυβερνήτρια του Νιου Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Σε όλο τον κόσμο, τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, την οποία προκαλεί ιδίως η καύση άνθρακα, πετρελαίου και αερίου.

Ο ιστορικός καύσωνας που έπληξε πρόσφατα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.