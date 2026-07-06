Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα τις τοπικές αρχές.

«Στην ίδια την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, καταμετρώνται 9 νεκροί και 46 τραυματίες», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησής της, ο Τιμούρ Τκατσένκο. «Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, στον τομέα Μπουτσάνσκι, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, έξι από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της, ο Μικόλα Καλάσνικ.

«Ο εχθρός εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Στη συνοικία Νταρνίτσκι, συντρίμμια κατέπεσαν σε πολυκατοικία 25 ορόφων, παγιδεύοντας ενοίκους διαμερισμάτων στους υψηλότερους, ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε δύο ορόφους άλλης πολυκατοικίας στη συνοικία.

Αλλού, στη συνοικία Ποντίλσκι, συντρίμμια που κατέπεσαν σε πολυκατοικία 21 ορόφων προκάλεσαν «καταστροφές» και αποθήκη πήρε φωτιά στη συνοικία Ομπολόνσκι, κατά την ίδια πηγή.

Η Ρωσία βομβαρδίζει καθημερινά την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ρωσικός στρατός διεμήνυσε ότι θα ανταπέδιδε τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα -σχεδόν 500- που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ρωσίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ιδίως εναντίον της περιφέρειας Λένινγκραντ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Αγία Πετρούπολη.

Την περασμένη εβδομάδα, ρωσικά μαζικά πλήγματα με πυραύλους και drones στο Κίεβο είχαν απολογισμό 30 νεκρούς και σχεδόν 100 τραυματίες. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επιδρομή από την έναρξη του πολέμου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» η Κριμαία

Παράλληλα, στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, κόπηκε το ρεύμα τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής εναντίον ενεργειακών υποδομών, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.

«Τέθηκε σε εφαρμογή ειδικό καθεστώς σε διάφορες εγκαταστάσεις, και δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν χάρη σε εφεδρικά συστήματα ηλεκτροδότησης. Ειδικοί κάνουν αυτή τη στιγμή το παν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των σπιτιών», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Συνέστησε στους κατοίκους να εξοικονομήσουν ενέργεια στις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων τους και σημείωσε πως τα τρόλεϊ δεν θα λειτουργήσουν το πρωί στην πόλη των 550.000 κατοίκων, βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Η Κριμαία τέθηκε σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στα τέλη Ιουνίου, λόγω των συνεπειών επανειλημμένων ουκρανικών πληγμάτων, ιδίως τις ελλείψεις καυσίμων και τις διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποπειρώνται ενεργειακό αποκλεισμό της Κριμαίας πλήττοντας υποδομές και βυτιοφόρα που εφοδιάζουν τη χερσόνησο.

Η Κριμαία, στην οποία βρίσκονται πολλές ρωσικές στρατιωτικές βάσεις, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, ιδίως με μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα επιφανείας, που ανάγκασαν τη Μόσχα να αποσύρει μέρος του στόλου της από τα λιμάνια της χερσονήσου. Ωστόσο είναι η πρώτη φορά από το 2022 που βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες ενεργειακές ελλείψεις.

Ευρύτερα, το Κίεβο έχει εντείνει τελευταία τις επιθέσεις του εναντίον της Ρωσίας και περιοχών υπό ρωσικό έλεγχο στην ουκρανική επικράτεια, στοχοποιώντας ειδικά εγκαταστάσεις του τομέα της ενέργειας, για να στερήσουν από τη Μόσχα τα έσοδα που κατά την ουκρανική πλευρά χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι 11 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα της Ρωσίας καταρρίφθηκαν.

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματεύσεις με αμερικανική μεσολάβηση για να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί την Τετάρτη με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου του NATO στην Άγκυρα, όπου αναμένονται από αύριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 32 χωρών μελών.

Υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος εξήγησε πως σκοπός είναι οι δυο ηγέτες να συζητήσουν «πώς μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο», κάτι που χαρακτήρισε «προτεραιότητα εδώ και πολύ καιρό».

«Υπάρχει πραγματική προοπτική να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και η αποφασιστικότητα της Αμερικής είναι καθοριστική», ανέφερε προχθές Σάββατο ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μέσω X.

Στη σύνοδο του οργανισμού του Συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και αυτή του Καναδά θα υποσχεθούν στρατιωτική βοήθεια αξίας 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 όπως και το 2027, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στα μέτωπα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν με πολύ αργό ρυθμό τους τελευταίους μήνες, καθώς τα πανταχού παρόντα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα καθιστούν σχεδόν αδύνατη την κίνηση οχημάτων, ειδικά βαρέων, και καταφέρνουν μεγάλες απώλειες και στις δύο πλευρές.

Ωστόσο το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι καταλήφθηκε η Κοσταντίνιφκα, πόλη-φρούριο του ουκρανικού στρατού, στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο πλήρης έλεγχος της οποίας συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους του πολέμου. Η ρωσική ανακοίνωση διαψεύστηκε από το Κίεβο, που επιμένει πως τα δικά του στρατεύματα ελέγχουν την πόλη και οι μάχες συνεχίζονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.