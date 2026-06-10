Το Venice- Simplon Orient Express της Belmond αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές εμπειρίες πολυτελούς ταξιδιού με τρένο στον κόσμο, μια κινούμενη χρονοκάψουλα που αναβιώνει τη χρυσή εποχή των μεγάλων ευρωπαϊκών διαδρομών.

Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο μιας νύχτας από το Παρίσι προς τη Βιέννη, οι επιβάτες επιβιβάζονται το απόγευμα σε ένα τρένο- που απαρτίζεται από αυθεντικά βαγόνια της δεκαετίας του 1920 και 1930, προσεκτικά αποκατεστημένα στο ύφος του Art Deco.

Από τη στιγμή της επιβίβασης, η εμπειρία θυμίζει περισσότερο κινηματογραφική αφήγηση παρά μετακίνηση: ξύλινα πάνελ, περίτεχνες διακοσμητικές ενθέσεις, βαριά υφάσματα και μια αίσθηση απόλυτης διαχρονικής κομψότητας.

Οι επιβάτες τακτοποιούνται στις καμπίνες τους -από τις κλασικές Historic Cabins έως τις πιο σύγχρονες σουίτες υψηλής πολυτέλειας- και στη συνέχεια κατευθύνονται στα βαγόνια- εστιατόρια, όπου η γαστρονομία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκεί σερβίρεται ένα εκλεπτυσμένο δείπνο πολλών πιάτων, με εποχικά υλικά και έμπνευση από τη γαλλική haute cuisine, συνοδευόμενο από προσεκτικά επιλεγμένες ετικέτες κρασιών.

Καθώς η νύχτα προχωρά και το τρένο διασχίζει τα ευρωπαϊκά τοπία, η καρδιά της εμπειρίας μεταφέρεται στο εμβληματικό βαγόνι- μπαρ. Ζωντανή μουσική πιάνου, signature cocktails και μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από άλλη εποχή δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά κοινωνικής κομψότητας και ανεπιτήδευτης λάμψης.

Η νύχτα ολοκληρώνεται με ελαφριές γαστρονομικές προτάσεις, πριν το πρωινό σερβιριστεί στην ιδιωτικότητα της καμπίνας.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το Conde Nast Traveller, το τρένο διασχίζει την αυστριακή ύπαιθρο: λόφοι, χωριά και πράσινες κοιλάδες εναλλάσσονται μπροστά στα παράθυρα, καθώς η Βιέννη πλησιάζει αθόρυβα.

Το Venice- Simplon Orient Express της Belmond δεν είναι απλώς ένα ταξίδι από το Παρίσι στη Βιέννη. Είναι μια εμπειρία όπου ο χρόνος επιβραδύνεται, η πολυτέλεια αποκτά ιστορική διάσταση και το ίδιο το ταξίδι γίνεται ο πραγματικός προορισμός.