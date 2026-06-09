Μοιάζει με κουκκίδα που, όμως, μέσα της κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο από γαλήνη. Άλλωστε, στην Ηρακλειά, μόλις το πλοίο δέσει στο λιμάνι, ο θόρυβος της πόλης χάνεται… Γι’ αυτό και την επιλέγουν για τις διακοπές τους όσοι θέλουν τις ημέρες της παραμονής τους να κλείσουν κάθε διακόπτη.

Η Ηρακλειά είναι το δυτικότερο νησάκι στο σύμπλεγμα των Μικρών Κυκλάδων, απέχει μία ώρα από τη Νάξο και αποτελείται από δύο οικισμούς, τη Χώρα και τον Άγιο Γεώργιο. Εδώ, δεν υπάρχουν αμέτρητες επιλογές για εστιατόρια και μπαρ, αλλά δεν θα σου λείψουν. Η Ηρακλειά θα σε φέρει στους ρυθμούς της και θα αρκείσαι στα πολύ απλά πράγματα, σε αυτά που ήρθες εδώ να βρεις. Ένα από αυτά είναι και οι βόλτες στο νησάκι, πέρα από τις δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά των παραλιών του.

Από την κορυφή του λόφου Πάπας μπορείς να θαυμάσεις την ακτογραμμή του νησιού αλλά και την πανδαισία των νησιών που το περιβάλλουν. Στην Αλιμιά, σε βάθος περίπου 7 μέτρων, βρίσκεται βυθισμένο γερμανικό υδροπλάνο, που είχε καταρριφθεί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία αξέχαστη εμπειρία σε περιμένει στο πιο εντυπωσιακό αξιοθέατο της Ηρακλειάς, το απόκοσμο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη, το οποίο λέγεται πως αποτελεί τη μεγαλύτερη σπηλιά των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τους ντόπιους, κάποτε, ένας βοσκός που ξάπλωσε κάτω από έναν θάμνο για να ξεκουραστεί είδε να σχηματίζεται πάνω στο πουκάμισό του το πρόσωπο του Άγιου Ιωάννη του Προδρόμου. Όταν επέστρεψε με τους συγχωριανούς του στο ίδιο σημείο είδαν κοντά στον θάμνο τη στενή είσοδο του σπηλαίου. Μέσα στη σπηλιά ανακάλυψαν και την εικόνα του Αγίου Ιωάννη από τον οποίο το σπήλαιο πήρε το όνομά του.

Απέναντι από την είσοδο του σπηλαίου υπάρχει μία μεγάλη σπηλιά, που σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν το «σπίτι» του Κύκλωπα Πολύφημου και σύμφωνα με τον μύθο, από τις πέτρες που πετούσε στον Οδυσσέα από το σπήλαιο αυτό δημιουργήθηκαν οι δύο βραχονησίδες της Ηρακλειάς, τα λεγόμενα Αβελονήσια.

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