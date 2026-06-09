Η Κρήτη συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για διακοπές τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη νέα λίστα του διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου Condé Nast Traveller, το οποίο ξεχωρίζει επτά προορισμούς της Ευρώπης που εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλές θερμοκρασίες και καλοκαιρινές συνθήκες μετά το τέλος της περιόδου αιχμής.

Στο αφιέρωμα με τίτλο «Where is hot in Europe in September?», η Κρήτη καταλαμβάνει θέση ανάμεσα σε προορισμούς όπως η Νάπολη, η Νίκαια, το Χβαρ της Κροατίας, η Αττάλεια, η Ίμπιζα και η Σεβίλλη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Κρήτη, ως το νοτιότερο από τα μεγάλα ελληνικά νησιά, «κρατά το καλοκαίρι μέχρι το τέλος», αποτελώντας δημοφιλή επιλογή για ταξιδιώτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν εκτός της περιόδου αιχμής. Το Condé Nast Traveller σημειώνει ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν ιδιαίτερα ευχάριστες τον Σεπτέμβριο, με μέση μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ ξεχωρίζει τη μοναδική ατμόσφαιρα των Χανίων κατά το ηλιοβασίλεμα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων και στη δυνατότητα που προσφέρει το νησί για χαλαρές διακοπές δίπλα στη θάλασσα σε μια περίοδο όπου η ζήτηση παραμένει ισχυρή αλλά οι συνθήκες είναι πιο ήπιες σε σχέση με τους θερινούς μήνες.

Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς προέρχεται από ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς ταξιδιωτικά μέσα και ενισχύει την εικόνα της Κρήτης ως προορισμού με εκτεταμένη τουριστική περίοδο. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική του νησιού στις αγορές του εξωτερικού και τη δυνατότητά του να προσελκύει επισκέπτες και κατά τους μήνες του φθινοπώρου.

Το Condé Nast Traveller προτείνει την Κρήτη ως ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ήλιο, θάλασσα και αυθεντικές εμπειρίες μετά το τέλος του καλοκαιριού, υπογραμμίζοντας ότι το νησί παραμένει ένας από τους πιο ελκυστικούς μεσογειακούς προορισμούς της εποχής.