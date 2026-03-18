Ο οδικός χάρτης και το επιχειρησιακό σχέδιο για την καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη συμμετοχή των υπουργών Υγείας, ‘Αδωνη Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του υφυπουργού Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά την ομιλία του, αρχικά, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία των υπουργείων και στην ενίσχυση των ελέγχων για την καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους.

Όπως σημείωσε, η συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι πλέον καθημερινή και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου λειτουργίας για την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός αναφέρθηκε στις οργανωτικές και θεσμικές αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί στην Αστυνομία, με βασικότερη την ίδρυση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., όπου εντάσσονται ζητήματα όπως η ενδοοικογενειακή βία, η βία ανηλίκων, η έμφυλη βία και ο ρατσισμός. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι το 2025 καταγράφηκαν 13.000 συλλήψεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με 15.000 κατηγορούμενους, εκ των οποίων 650 προφυλακίστηκαν.

Αναφερόμενος ειδικά στην προστασία των ανηλίκων, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου από τον Ιούλιο του 2025 περιλαμβάνει την καθολική απαγόρευση πώλησης καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους, την υποχρεωτική ταυτοποίηση της ηλικίας των αγοραστών, καθώς και την υποχρεωτική γνωστοποίηση στην αστυνομία ιδιωτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων.

Όπως είπε, η ανάγκη για το συγκεκριμένο μέτρο προέκυψε από περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ σε σχολικές και ιδιωτικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, επισήμανε ότι μετά από χρόνια επανήλθε η ενεργός συμμετοχή της αστυνομίας στους ελέγχους, ενώ θεσπίστηκαν αυστηρότερες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, με πρόβλεψη αυτόφωρης διαδικασίας και πρόστιμα έως 10.000 ευρώ, καθώς και σφράγιση καταστημάτων σε περίπτωση υποτροπής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από την έναρξη εφαρμογής του νόμου (σ.σ. 7/7/2025) έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν περίπου 82.000 έλεγχοι, έναντι 133.000 το σύνολο του 2024, ενώ καταγράφηκαν 313 συλλήψεις, εκ των οποίων το 67% αφορούσε παραβάσεις σχετικές με τη διάθεση αλκοόλ. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 150 διοικητικά πρόστιμα, με την πλειονότητα να σχετίζεται επίσης με το αλκοόλ και καταγράφηκαν 121 αναγγελίες ιδιωτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων, στο πλαίσιο του νέου προληπτικού μηχανισμού ελέγχου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, σημειώνοντας ότι αποτελεί βασικό παράγοντα παραβατικότητας. Όπως είπε, «πίσω από ένα παραβατικό παιδί κρύβεται συχνά ένα πρόβλημα έλλειψης εποπτείας», επισημαίνοντας την αυξανόμενη ανησυχία για το φαινόμενο της βίας μεταξύ ανηλίκων.

Στη συνέχεια ο υπουργός παρουσίασε το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο προβλέπει εντατικοποίηση των ελέγχων σε καταστήματα και χώρους διασκέδασης, καθώς και ειδικές επιχειρήσεις σε νυχτερινά κέντρα και σημεία πώλησης καπνικών προϊόντων. Παράλληλα, όπως τόνισε, δίνεται έμφαση στη συνεργασία με τοπικές αρχές και κοινωνικούς φορείς.

Κεντρικό ρόλο στο νέο πλαίσιο έχουν, σύμφωνα με τον υπουργό, τα ψηφιακά εργαλεία, όπως η δημιουργία ψηφιακού μητρώου επιχειρήσεων, η χρήση εφαρμογών για άμεση επιβεβαίωση της ηλικίας των αγοραστών, καθώς και πλατφόρμα για την αναγγελία ιδιωτικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, δήλωσε ότι αναβαθμίζεται η εφαρμογή «Safe YOUth» για την ενημέρωση και προστασία ανηλίκων και γονέων.

Τέλος, στόχος των παραπάνω όπως τόνισε είναι η ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων, η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και η διασφάλιση συνθηκών μηδενικής ανοχής απέναντι σε παραβάσεις που αφορούν τη διάθεση καπνού, αλκοόλ και συναφών προϊόντων.