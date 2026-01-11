Σεισμός 3,6 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 11 Ιανουαρίου στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, 7 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μεγαλοχωρίου, με εστιακό βάθος τα 12,4 χιλιόμετρα.

Η τεράστια μαγματική φλέβα που πυροδότησε τους σεισμούς του 2025

Διεθνής ομάδα ερευνητών, ανάμεσα τους και Έλληνες, αποκάλυψε τις κρυφές διεργασίες που οδήγησαν στην ιδιαίτερα ενεργή σεισμική δραστηριότητα κοντά στη Σαντορίνη στις αρχές του 2025.

Η μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, δείχνει ότι η δραστηριότητα προκλήθηκε από μια τεράστια μαγματική διείσδυση -ένα κατακόρυφο στρώμα μάγματος- που διαδόθηκε κατά κύματα σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 χιλιόμετρα μέσα στον φλοιό της Γης σε βάθος μεγαλύτερο από 10 χιλιόμετρα, κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.

Αυτό το μάγμα, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, ήταν αρκετό «για να γεμίσει σχεδόν 200.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, ή 200 φορές τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, ή περίπου 200 φορές την Ακρόπολη, ή το Empire State Building περίπου 500 φορές και προσθέτουν ότι ήταν αρκετό για να καλύψει το Μανχάταν στη Νέα Υόρκη ή τα νησιά των Βερμούδων με ένα στρώμα μάγματος πάχους περίπου 9 μέτρων».