Σοβαρά ερωτήματα και διεθνή αίσθηση προκαλεί μαρτυρία Βενεζουελάνου φρουρού, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν ένα άγνωστο και εξαιρετικά ισχυρό όπλο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Όπως περιγράφεται σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε το Σάββατο στην πλατφόρμα X από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, το όπλο αυτό έριξε τους Βενεζουελάνους στρατιώτες στα γόνατα, προκαλώντας αιμορραγία από τη μύτη και εμετό με αίμα.

Σε μια συνέντευξη που προκαλεί σοκ, ο φρουρός περιέγραψε πώς αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν εκατοντάδες μαχητές χωρίς να χάσουν ούτε έναν στρατιώτη, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που, όπως είπε, δεν είχε ξαναδεί ή ξανακούσει ποτέ. «Ήμασταν σε επιφυλακή, αλλά ξαφνικά όλα τα συστήματα ραντάρ μας απενεργοποιήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση», ανέφερε. «Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν drones, πολλά drones, να πετούν πάνω από τις θέσεις μας. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε».

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, εμφανίστηκαν ελικόπτερα, «μόλις οκτώ», όπως τα υπολόγισε, τα οποία αποβίβασαν περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή. Παρά τον μικρό τους αριθμό, οι άνδρες αυτοί, όπως είπε, διέθεταν κάτι πολύ ισχυρότερο από απλά όπλα. «Ήταν τεχνολογικά πολύ προηγμένοι. Δεν έμοιαζαν με τίποτα από όσα έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, αυτό που ακολούθησε δεν έμοιαζε με μάχη αλλά με σφαγή. «Ήμασταν εκατοντάδες, αλλά δεν είχαμε καμία πιθανότητα. Πυροβολούσαν με τέτοια ακρίβεια και ταχύτητα που έμοιαζε σαν κάθε στρατιώτης να έριχνε 300 σφαίρες το λεπτό». Ωστόσο, το στοιχείο που τον στοιχειώνει μέχρι σήμερα ήταν ένα άγνωστο όπλο που, όπως είπε, εκτοξεύθηκε στη συνέχεια. «Κάποια στιγμή εκτόξευσαν κάτι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένας εξαιρετικά έντονος ηχητικός παλμός. Ξαφνικά ένιωσα σαν να εκρήγνυται το κεφάλι μου από μέσα».

Οι συνέπειες ήταν άμεσες και τρομακτικές. «Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος ανήμποροι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε ούτε να σταθούμε όρθιοι μετά από εκείνο το ηχητικό όπλο ή ό,τι κι αν ήταν», δήλωσε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερώτημα σχετικά με το αν η κοινοποίηση της ανάρτησης από την Καρολάιν Λέβιτ, με τη λεζάντα «Σταμάτα ό,τι κάνεις και διάβασε αυτό…», υποδηλώνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της μαρτυρίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Βενεζουέλας, περίπου 100 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν στην επίθεση της 3ης Ιανουαρίου, χωρίς να είναι σαφές αν κάποιοι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου όπλου.

Ο φρουρός υποστήριξε ότι οι αμυνόμενοι ήταν εντελώς αβοήθητοι απέναντι στη μικρή αμερικανική δύναμη. «Αυτοί οι 20 άνδρες, χωρίς ούτε μία απώλεια, σκότωσαν εκατοντάδες από εμάς. Δεν είχαμε κανέναν τρόπο να ανταγωνιστούμε την τεχνολογία τους, τα όπλα τους. Ορκίζομαι, δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πρώην πηγή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που μίλησε στην nypost, ο στρατός διαθέτει εδώ και χρόνια όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας, τα οποία εξουδετερώνουν στόχους μέσω εστιασμένης ενέργειας όπως μικροκύματα ή ακτίνες λέιζερ, ωστόσο ενδέχεται αυτή να είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες μάχης από τις ΗΠΑ. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Κίνα φέρεται να χρησιμοποίησε όπλο μικροκυμάτων το 2020 εναντίον Ινδών στρατιωτών κατά τη διάρκεια συνοριακής διαμάχης στο Λαντάκ. Όπως σημείωσε, τέτοιου είδους όπλα μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα όπως «αιμορραγία, αδυναμία κίνησης ή λειτουργίας, πόνο και αίσθηση καψίματος». «Δεν μπορώ να πω ότι προκαλούν όλα αυτά τα συμπτώματα, αλλά ναι, κάποια από αυτά. Και διαθέτουμε τέτοιες εκδοχές εδώ και δεκαετίες», είπε.

Μετά την επιδρομή, το μήνυμα ήταν σαφές, σύμφωνα με τον πιστό στον Μαδούρο φρουρό: «Μην προκαλείτε τον Θείο Σαμ». «Στέλνω μια προειδοποίηση σε όποιον νομίζει ότι μπορεί να πολεμήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν ιδέα για το τι είναι ικανές να κάνουν. Μετά από όσα είδα, δεν θέλω ποτέ ξανά να βρεθώ στην άλλη πλευρά. Δεν είναι για παιχνίδια», ανέφερε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η επιχείρηση έχει ήδη προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη προειδοποίηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι και το Μεξικό βρίσκεται πλέον «στη λίστα». «Όλοι ήδη μιλούν γι’ αυτό. Κανείς δεν θέλει να περάσει όσα περάσαμε εμείς. Αυτό που συνέβη εδώ θα αλλάξει πολλά πράγματα, όχι μόνο στη Βενεζουέλα, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή», κατέληξε.