Έρευνες σε κελιά κρατουμένων του σωφρονιστικού καταστήματος Δομοκού πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών των επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 40 συνολικά κελιά δύο πτερύγων, καθώς και κοινόχρηστους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος.

Κατά τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 14 αυτοσχέδια μαχαίρια,

• 5 αυτοσχέδια σουβλιά,

• μεταλλική λάμα μήκους 18 εκατοστών,

• μακρόστενο τμήμα μετάλλου μήκους 23 εκατοστών,

• αυτοσχέδια θήκη μαχαιριού, κατασκευασμένη από χαρτί, ύφασμα και σελοφάν, μήκους 22 εκατοστών,

• μεταλλική μύτη σε σχήμα λόγχης μήκους 7 εκατοστών,

• αυτοσχέδιο τροχείο μαχαιριών,

• 6 συσκευές κινητών τηλεφώνων με 6 κάρτες SIM και

• 4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 9 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας για τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.