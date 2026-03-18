Αμερικανός δικαστής μπλόκαρε και πάλι χθες, Τρίτη, το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να απολύσει εκατοντάδες εργαζομένους της Voice of America (VOA, Φωνή της Αμερικής).

Ο Αμερικανός περιφερειακός δικαστής Ρόις Λάμπερθ έδωσε εντολή να έχουν επιστρέψει μέχρι τις 23 Μαρτίου στις εργασίες τους περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι της VOA. Έδωσε επίσης εντολή να επαναληφθούν οι διεθνείς εκπομπές της VOA.

Στην απόφασή του, ο Λάμπερθ δηλώνει πως απόπειρες να κλείσουν επιχειρήσεις της Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα Παγκόσμια Μέσα Ενημέρωσης (US Agency for Global Media, USAGM), που επιβλέπει τη VOA, είναι παράνομες.

Τον Σεπτέμβριο, ο Λάμπερθ είχε εκδώσει προσωρινή εντολή απαγόρευσης των απολύσεων στην USAGM.

Η πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας Κάρι Λέικ, η οποία διορίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της δεύτερης θητείας του, είχε ανακοινώσει τις απολύσεις τον Αύγουστο. Οι περικοπές ακολούθησαν εκτελεστικό διάταγμα που είχε εκδώσει ο Τραμπ τον Μάρτιο, ζητώντας μεγάλες μειώσεις προσωπικού στο εν λόγω ραδιοφωνικό δίκτυο, το οποίο χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και παράγει προγράμματα σε πολλές γλώσσες για κοινά στο εξωτερικό.

Η VOA, η οποία ιδρύθηκε το 1942 για να αποκρούει την προπαγάνδα των Ναζί, θεωρούνταν σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των αξιών των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Μολονότι νομικές προβλέψεις έχουν στόχο να εμποδίζουν την πολιτική επιρροή στο συντακτικό περιεχόμενό της, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τη VOA, κατηγορώντας την στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19 ότι απηχεί την κινεζική προπαγάνδα.