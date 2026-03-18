Στην Τεχεράνη πραγματοποιείται σήμερα η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Η κηδεία του γίνεται ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαμρέζα Σολεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των 80 και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά της Σρι Λάνκα.

Το ιρανικό Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τα φέρετρα του Αλί Λαριτζανί και του γιου του που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

📷 اولین تصویر از تابوت شهید علی لاریجانی و فرزند ایشان در معراج شهدا https://t.co/s1CSgSyGSF pic.twitter.com/vEZLxB3TA5 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 18, 2026

📷 آغاز تشییع پیکر شهدای دنا، دکتر لاریجانی و سردار سلیمانی در میدان انقلاب pic.twitter.com/5us5BBBwXX — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 18, 2026

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαήλ Χατίμπ, «εξοντώθηκε» κατά τη διάρκεια επίθεσης την περασμένη νύχτα.

«Ηταν επικεφαλής του εσωτερικού μηχανισμού του καθεστώτος που είναι επιφορτισμένος με τις δολοφονίες και την καταστολή στο Ιράν, καθώς και με την προώθηση των απειλών προς το εξωτερικό», εξήγησε ο Κατς προειδοποιώντας ότι η ένταση των ισραηλινών επιθέσεων θα αυξηθεί «κατά ένα επίπεδο».

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση σχετικά με τον θάνατο του Ιρανού αξιωματούχου από την Τεχεράνη.

Ο Κατς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσαν την άδεια στον ισραηλινό στρατό να σκοτώσει και οποιονδήποτε άλλον ανώτατο αξιωματούχο του Ιράν αποτελεί στόχο χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση.

Οι θάνατοι αυτοί προστίθενται στον μακρύ κατάλογο των Ιρανών ηγετών που σκότωσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σημαντικότερο τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες του πολέμου που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Χατίμπ διορίστηκε υπουργός πληροφοριών το 2021. Το Iran International ανέφερε ότι θεωρείτο ιδιαίτερα στενός συνεργάτης του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Τον Νοέμβριο, πριν από το ξέσπασμα των μαζικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία, ο Χατίμπ προειδοποίησε για «συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση λαϊκής δυσαρέσκειας» και δήλωσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι «ο εχθρός προσπαθεί να βλάψει τον ανώτατο ηγέτη Χαμενεΐ», σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ισραηλινό ynetnews.