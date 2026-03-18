Πολυμελής εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων μέσω εργασιακής εκμετάλλευσης και στη διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης για την αποδόμηση της οργάνωσης, συνελήφθησαν 21 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για -κατά περίπτωση- διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργηματικών πράξεων, εμπορία ανθρώπων, διευκόλυνση της εισόδου και παράνομης διαμονής πολίτη τρίτης χώρας στο ελληνικό έδαφος από κερδοσκοπία, παρακράτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη κατακράτηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, απάτη κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, παράβαση του Κώδικα Εργατικού Δικαίου και έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ..

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από το έτος 2023, είχαν συστήσει δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική ομάδα, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, μέσω της εμπορίας ανθρώπων, υπό τη μορφή της εργασιακής εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με τη συστηματική καταστρατήγηση της μεταναστευτικής και εργατικής νομοθεσίας.

Πώς δρούσαν

Η οργάνωση λειτουργούσε υπό το κέλυφος ομόρρυθμης εταιρείας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία είχε συσταθεί ήδη από το 2021 και δραστηριοποιούνταν στη συνδυαστική παροχή γραμματειακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης, παρέχοντας στην πράξη κάλυψη (βιτρίνα) για την τέλεση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της οργάνωσης ανέπτυξαν δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως μέσω ελληνικών προξενικών Αρχών σε Ισλαμαμπάντ, Ντόχα και Άμπου Ντάμπι, μέσω του οποίου προέβαιναν στη συστηματική εισαγωγή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και στην υφαρπαγή θεωρήσεων εισόδου.

Η δράση τους περιλάμβανε τη στρατολόγηση αλλοδαπών, κυρίως από χώρες της Ασίας, στους οποίους παρουσίαζαν ψευδώς ότι δύνανται να εξασφαλίσουν νόμιμη εργασία και διαμονή στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη θέση τους και αποσπώντας τη συναίνεσή τους με απατηλά μέσα, όπως ψευδείς υποσχέσεις για νόμιμη εργασία και διαμονή στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, διευκόλυναν την είσοδό τους στη χώρα μέσω της διαδικασίας μετάκλησης εργαζομένων, κάνοντας χρήση εικονικών εργοδοτών και καταρτίζοντας εικονικές ατομικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς η δηλούμενη εργασιακή σχέση να υφίσταται στην πραγματικότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, υπέβαλαν ανακριβή και ψευδή στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να εκδοθούν θεωρήσεις εισόδου και άδειες διαμονής, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα δεν τηρούσαν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαδικασία μετάκλησης, όπως η πραγματική απασχόληση των αλλοδαπών ή η δήλωση μη εμφάνισής τους. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις προέβαιναν και σε εικονική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να δημιουργείται η εικόνα νόμιμης απασχόλησης και να υποστηρίζονται οι σχετικές αιτήσεις χορήγησης αδειών διαμονής, παραπλανώντας τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές και υπηρεσίες.

Μετά την είσοδο των αλλοδαπών στη χώρα, τα μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν την παραλαβή, μεταφορά και εγκατάστασή τους σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας, κυρίως στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, αλλά και σε περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής.

Καθοριστικό στοιχείο της δράσης τους αποτελούσε η παρακράτηση των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων) των αλλοδαπών σε πολλές περιπτώσεις, με σκοπό την άσκηση ελέγχου και τη δημιουργία σχέσης εξάρτησης αυτών από τα μέλη της οργάνωσης, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης και επιλογής τους.

Παράλληλα, δημιουργούσαν υπέρμετρες οικονομικές υποχρεώσεις σε βάρος τους, τις οποίες οι αλλοδαποί καλούνταν να αποπληρώσουν μέσω της εργασίας τους, τελώντας σε καθεστώς εξάρτησης.

Ακολούθως, οι αλλοδαποί τοποθετούνταν σε θέσεις εργασίας που καθορίζονταν από τα ίδια τα μέλη της οργάνωσης, υπό καθεστώς εργασιακής εκμετάλλευσης, χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων όρων εργασίας και χωρίς την καταβολή των νόμιμων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, απαιτούνταν από αυτούς η καταβολή χρηματικών ποσών, τόσο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας εισόδου και παραμονής τους, όσο και για τη συνέχιση της απασχόλησής τους.

Τα παράνομα έσοδα διακινούνταν μέσω καταγραφών και σημειώσεων οικονομικών συναλλαγών, καθώς και μέσω τρίτων προσώπων, καταδεικνύοντας οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα.

Προκειμένου να διασφαλίζουν τη συνέχιση της δράσης τους και να αποφεύγουν τον εντοπισμό, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ενέργειες παραπλάνησης των αρμόδιων Αρχών, μέσω της υποβολής ψευδών δηλώσεων, της χρήσης εικονικών στοιχείων και της έκδοσης αναληθών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Η εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης αναπτύχθηκε σε διακριτούς πυλώνες δράσης, στο πλαίσιο των οποίων διακριβώθηκαν συνολικά εκατοντάδες περιπτώσεις παράνομων ενεργειών. Ειδικότερα:

στον πρώτο πυλώνα δράσης, διαπιστώθηκαν 48 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων και διευκόλυνσης εισόδου και παράνομης διαμονής πολιτών τρίτων χωρών , μέσω της διαδικασίας μετάκλησης εργαζομένων, με χρήση εικονικών συμβάσεων εργασίας, αποκομίζοντας χρηματικά ποσά που ανέρχονταν τουλάχιστον σε είκοσι χιλιάδες 20.000 ευρώ ανά άτομο,

στο δεύτερο πυλώνα δράσης, διαπιστώθηκαν 24 περιπτώσεις διευκόλυνσης παράνομης διαμονής, μέσω της υποβολής ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων στο πλαίσιο διαδικασίας χορήγησης άδειας διαμονής, αποκομίζοντας τουλάχιστον δέκα χιλιάδες 10.000 ευρώ ανά άτομο και

στον τρίτο πυλώνα δράσης, διαπιστώθηκαν 212 περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, με σκοπό την παράταση της παράνομης διαμονής τους στη χώρα, αποκομίζοντας τουλάχιστον δύο χιλιάδες 2.000 ευρώ ανά άτομο.

Ποια ήταν η ιεραρχία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Ως προς τη δομή και τη λειτουργία της η οργάνωση ενεργούσε συντονισμένα για την επίτευξη του σκοπού της και διέθετε σαφή ιεραρχική διάρθρωση. Τα μέλη της είχαν διακριτούς, αλληλοσυμπληρούμενους και σε αρκετές περιπτώσεις αυτοτελείς ρόλους, οι οποίοι εντάσσονταν σε ενιαίο επιχειρησιακό σχήμα, ανεξαρτήτως της γνώσης εκάστου μέλους ως προς το σύνολο των επιμέρους ενεργειών ή στόχων της οργάνωσης, ως εξής:

ηγετικά μέλη, που συγκροτούσαν τον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης, τα οποία ήταν υπεύθυνα για τη συγκρότηση, τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τον έλεγχο της συνολικής δράσης της οργάνωσης, λαμβάνοντας τις αποφάσεις και κατευθύνοντας τα λοιπά μέλη, διασφαλίζοντας τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και τη συνέχεια της εγκληματικής δραστηριότητας,

μέλη της οργάνωσης, που εμφανίζονταν ως υπάλληλοι ή συνεργάτες της επιχείρησης-«βιτρίνας» (υποστηρικτική ομάδα), συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίηση της εγκληματικής δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών της μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών και της υποβολής αιτήσεων για άδειες διαμονής, εξασφαλίζοντας την εξέλιξη και τον έλεγχο των διαδικασιών αυτών και υποστηρίζοντας τη συνολική λειτουργία της οργάνωσης,

μεσάζοντες/ άμεσοι συνεργάτες (συναυτουργοί) της οργάνωσης, αποτελούσαν ενεργά μέλη του δικτύου στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως επιχειρησιακός μηχανισμός της οργάνωσης, με ρόλο τη διασύνδεση με πολίτες τρίτων χωρών, την εξασφάλιση της συμμετοχής τους και τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης της οργάνωσης,

μέλη, που είχαν το ρόλο του εικονικού εργοδότη, τα οποία εμφανίζονταν ως νόμιμοι απασχολούντες, εντάσσονταν στο δίκτυο της οργάνωσης με ρόλο την υλοποίηση της διαδικασίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών. Μέσω αυτών υποβάλλονταν αιτήματα μετάκλησης, καταρτίζονταν εικονικές συμβάσεις εργασίας και δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για την είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στη χώρα, χωρίς να υφίσταται πραγματική εργασιακή σχέση.

Τα ανωτέρω μέλη λειτουργούσαν με διακριτούς αλλά συνδυασμένους στόχους, με τους μεσάζοντες και τους εικονικούς εργοδότες να επιτελούν αυτοτελείς ρόλους, χωρίς άμεση μεταξύ τους αλληλεπίδραση, ενώ ο σκληρός πυρήνας της οργάνωσης και τα μέλη της επιχείρησης εξασφάλιζαν τον συντονισμό, την κατεύθυνση και τον έλεγχο της συνολικής δράσης, διαμορφώνοντας πυραμοειδή ιεραρχική δομή.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω δομής, τα μέλη του σκληρού πυρήνα διαχειρίζονταν τις οικονομικές ροές της οργάνωσης, εισπράττοντας χρηματικά ποσά από τους μεσάζοντες και καταβάλλοντας αντίστοιχα ποσά προς τους εικονικούς εργοδότες, χωρίς άμεση συναλλαγή μεταξύ των τελευταίων, γεγονός που αποτυπώνει τον διαχωρισμό των ρόλων και την ιεραρχική λειτουργία της οργάνωσης.

Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στο χρηματικό ποσό των 5.000.000 ευρώ, προερχόμενο από την εκμετάλλευση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών πολιτών τρίτων χωρών, στο πλαίσιο των ανωτέρω παράνομων δραστηριοτήτων.

Επισημαίνεται ότι, πλείστοι εκ των εικονικών εργοδοτών έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, για ζωοκλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών, απλές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, απλές και διακεκριμένες κλοπές, απειλές, απόπειρες ανθρωποκτονίας, υφαρπαγές ψευδών βεβαιώσεων, πλαστογραφίες πιστοποιητικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καταστήματα και επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πιστόλια, το ένα μετά του γεμιστήρος,

5 φυσίγγια κρότου αερίου,

55 φυσίγγια,

μονόκαννη καραμπίνα άνευ αδείας,

19 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος τραπεζικών καρτών υπό στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων,

8 φορητοί Η/Υ,

3 καταγραφικά μηχανήματα,

4 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (στικάκια),

2 ρολόγια smart watch,

διάφορα μικρά χρηματικά ποσά αλλοδαπής προέλευσης (τραπεζογραμμάτια Αιγύπτου και δολάρια Αμερικής),

πλήθος εγγράφων/ ατζέντες με σημειώσεις,

πλήθος φ/α διαβατηρίων αλλοδαπών υπηκόων,

δελτία αστυνομικής ταυτότητας, για τα οποία είχε δηλωθεί ψευδώς απώλεια,

πλήθος εγγράφων μετακλήσεων αλλοδαπών υπηκόων,

πλήθος εγγράφων που αφορούσαν πληρωμή παραβόλων για τη μετάκληση αλλοδαπών,

τραπεζικές κάρτες υπό στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων και βιβλιάρια τραπέζης,

μπλοκ επιταγών,

πλαστή άδεια οδήγησης και υπεύθυνες δηλώσεις αλλοδαπών,

φάκελοι με έγγραφα πληρωμών εργοσήμων αλλοδαπών,

3 Ι.Χ.Ε. και μοτοσικλέτα και

το χρηματικό ποσό των -202.170- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.