Περισσότεροι από 10.000 οπαδοί της Νιούκαστλ έχουν ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για τη ρεβάνς του Champions League, με τις Αρχές να είναι alert.

Συναγερμός στην πόλη της Βαρκελώνη εν όψει της ρεβάνς για τη φάση των «16» του Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Νιούκαστλ. Μετά το 1-1 του πρώτου ματς, η πρόκριση πλέον θα κριθεί στο «Καμπ Νόου».

Παρότι η Νιούκαστλ δικαιούται μόλις 3.000 εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό, υπολογίζεται πως περισσότεροι από 10.000 φίλαθλοι των Magpies πρόκειται να ταξιδέψουν στην καταλανική πρωτεύουσα. Η Μπαρτσελόνα από την πλευρά της έχει χαρακτηρίσει τον αγώνα υψηλού κινδύνου και ανησυχεί για τα καλά.

Οι μεταβιβάσεις των εισιτηρίων έχουν μπλοκαριστεί προς πάσα κατεύθυνση. Τα δε στοιχεία των κατόχων των εισιτηρίων πρέπει να έχουν καταχωρηθεί έως και 48 ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα. Ο ισπανικός σύλλογος δεν θα ανοίξει εκδοτήρια στο γήπεδο και εκτός των άλλων έκανε γνωστό προς τους φιλοξενούμενους οπαδούς ότι εάν δεν διαθέτουν εισιτήριο δεν θα πρέπει να μετακινηθούν προς το γήπεδο.