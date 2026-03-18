Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία από την έναρξη του πολέμου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει στο Axios ότι «συνεργάζονται εξαιρετικά». Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι οι τελικοί στόχοι και η ανοχή ρίσκου των δύο χωρών ενδέχεται να αποκλίνουν όσο ο πόλεμος, που μετρά ήδη 19 ημέρες, συνεχίζεται.

Η σημασία αυτής της πιθανής απόκλισης είναι καθοριστική, καθώς, σύμφωνα με αξιωματούχους σε Ουάσιγκτον, Τελ Αβίβ και Τεχεράνη, οποιαδήποτε ρήξη μεταξύ των συμμάχων θα μπορούσε να διαμορφώσει την έκβαση της σύγκρουσης. Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως το πιο «επιθετικό» πρόσωπο στον Λευκό Οίκο όσον αφορά την επιλογή πολέμου με το Ιράν, ενώ εμφανίζεται πιο κοντά στις μαξιμαλιστικές επιδιώξεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου σε σχέση με αρκετούς από τους συνεργάτες του.

Τρεις σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ ανέφεραν στο Axios ότι εκτιμούν πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιθυμούσε τον τερματισμό των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων νωρίτερα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Παρ’ όλα αυτά, η σχέση των δύο ηγετών φαίνεται πιο στενή από ποτέ, ενώ η κρίση στα Στενά του Ορμούζ καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο άμεσης αποχώρησης των ΗΠΑ από τη σύγκρουση.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ κινούνται συντονισμένα, αν και οι στόχοι τους διαφέρουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά σε στρατιωτικούς στόχους, ενώ το Ισραήλ προχωρά και σε στοχευμένες δολοφονίες υψηλόβαθμων προσώπων, καθώς και σε ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα θεωρούσε την αλλαγή καθεστώτος «επιπλέον όφελος», σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο όταν επιτευχθούν οι βασικοί στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ, δηλαδή η καταστροφή του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος, του πυρηνικού προγράμματος, του ναυτικού και της χρηματοδότησης των παραστρατιωτικών συμμάχων της Τεχεράνης. Όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, «το Ισραήλ έχει άλλες προτεραιότητες και το γνωρίζουμε», ενώ άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι «το Ισραήλ θα προσπαθήσει να σκοτώσει τον νέο ηγέτη τους, κάτι που τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από ό,τι εμάς».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφορετικής προσέγγισης αποτέλεσε το αρχικό πλήγμα, όπου το Ισραήλ στόχευσε στην εξουδετέρωση της ηγεσίας του Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ επικεντρώθηκαν σε πυραύλους και drones που απειλούσαν τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Έκτοτε, το Ισραήλ συνεχίζει επιχειρήσεις ευρύτερου φάσματος, με τη Μοσάντ να έχει επιχειρήσει ακόμα και να υποκινήσει χερσαία εισβολή από το βόρειο Ιράκ μέσω Ιρανών Κούρδων, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί.

Το μοναδικό σαφές σημείο έντασης μεταξύ των δύο συμμάχων κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο εβδομάδων του πολέμου καταγράφηκε όταν το Ισραήλ βομβάρδισε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στο Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η σταθεροποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις ΗΠΑ σε σχέση με το Ισραήλ, με τον Λευκό Οίκο να ζητά από το Τελ Αβίβ να μην επαναλάβει τέτοιες επιθέσεις χωρίς σαφές «πράσινο φως» από την Ουάσιγκτον. «Το Ισραήλ δεν ενοχλείται από το χάος. Εμείς ναι. Θέλουμε σταθερότητα. Ο Νετανιάχου όχι τόσο, ειδικά στο Ιράν. Μισούν την ιρανική κυβέρνηση πολύ περισσότερο από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματούχος.

Παρασκηνιακά, οι δύο ηγέτες εμφανίζονται απόλυτα ευθυγραμμισμένοι, με τον πόλεμο διάρκειας 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο να έχει ενισχύσει σημαντικά τη σχέση τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεώρησε εκείνη τη σύγκρουση μεγάλη επιτυχία και απέδωσε σημαντικά εύσημα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε εκστρατεία για την απονομή χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον τερματισμό της δίκης του για υποθέσεις διαφθοράς.

Παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου για τις προθέσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου τους τελευταίους μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πιο συγχρονισμένος από ποτέ μαζί του. Ενδεικτικό είναι ότι, ενώ αναλυτές εξέφρασαν αμφιβολίες για τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να είναι πιο διαλλακτικός σε ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης με τις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει καταστήσει σαφές ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, παρουσιάζοντας μάλιστα στον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, μια «λίστα» Ιρανών ηγετών που έχουν ήδη δολοφονηθεί ή αποτελούν μελλοντικούς στόχους.

Την ίδια ώρα, η παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, έφερε στο προσκήνιο ένα πολιτικό ζήτημα για την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς συνδέθηκε με καταγγελίες ότι το Ισραήλ οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ σε έναν περιττό πόλεμο. «Γνωρίζουμε ότι δημιουργείται η εντύπωση πως εκτελούμε τις επιθυμίες του Ισραήλ. Δεν ισχύει, αλλά αντιλαμβανόμαστε αυτή την εικόνα και δεν βοηθά», δήλωσε ανώτερος σύμβουλος του προέδρου πριν από την παραίτηση.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι οι στόχοι του Ισραήλ ενδέχεται να είναι «λίγο διαφορετικοί», δηλώνοντας ότι «εκείνοι βρίσκονται εκεί και εμείς πολύ μακριά». Παράλληλα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παραδέχτηκε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με Ευρωπαίους ομολόγους του ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στόχων ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σε ενημέρωση Τύπου την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ερωτήθηκε εάν το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και των δύο χωρών για να τερματιστεί ο πόλεμος, απαντώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθορίσουν την πορεία: «Οι στόχοι μας είναι δικοί μας. Εμείς θα ορίσουμε τον ρυθμό για το πότε θα επιτευχθούν».