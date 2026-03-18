Ο Σαΐντ Τζαλίλι, ο οποίος πιθανότατα θα διαδεχτεί τον Αλί Λαριτζανί, αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές προσωπικότητες της ιρανικής πολιτικής σκηνής, με μακρά πορεία στη διπλωματία και την ασφάλεια. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Ο 60χρονος πολιτικός έχει διατελέσει επικεφαλής διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν από το 2007 έως το 2013, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ξεχώρισε για τη σκληρή και τελειομανή διαπραγματευτική του στάση, η οποία συχνά προκαλούσε δυσφορία στους δυτικούς συνομιλητές. Υπήρξε έντονα αντίθετος στη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015, την οποία χαρακτήρισε υπερβολικά υποχωρητική και έκτοτε τοποθετήθηκε απέναντι σε πολιτικές που θεωρούσε αδύναμες.

Τα πρώτα χρόνια και η εκπαίδευσή του

Ο Σαΐντ Τζαλίλι γεννήθηκε το 1965 στη Μασχάντ, από πατέρα κουρδικής και μητέρα αζερικής καταγωγής. Μεγάλωσε σε ένα ταπεινό οικογενειακό περιβάλλον, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως διευθυντής σχολείου. Ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία στην πολιτική επιστήμη, αποκτώντας διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Ιμάμ Σαντέκ, με ειδίκευση στην ισλαμική πολιτική σκέψη, ενώ στη συνέχεια δίδαξε στο ίδιο ίδρυμα.

Η στρατιωτική και πολιτική του πορεία

Η πορεία του Σαΐντ Τζαλίλι συνδέεται στενά με την ιστορία του σύγχρονου Ιράν. Ως εθελοντής της Μπασίτζ συμμετείχε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, όπου τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε μέρος του δεξιού του ποδιού, γεγονός που του χάρισε το προσωνύμιο «Ζωντανός Μάρτυρας».

Μετά τον πόλεμο εντάχθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών και σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία, φτάνοντας μέχρι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Το 2013 έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Παρά την εκλογική αυτή επίδοση, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή στους συντηρητικούς και σκληροπυρηνικούς κύκλους της ιρανικής πολιτικής.

Ο ρόλος του σήμερα και η πολιτική του επιρροή

Ο Σαΐντ Τζαλίλι θεωρείται από τις βασικές φωνές του σκληροπυρηνικού μπλοκ στο Ιράν, με ισχυρή παρουσία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας. Η εμπειρία του στη διπλωματία και η σταθερή ιδεολογική του γραμμή τον καθιστούν σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η παρουσία του στο πολιτικό προσκήνιο μπορεί να επηρεάσει τη στάση της χώρας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους περιφερειακούς αντιπάλους, ενισχύοντας μια πιο αδιάλλακτη πολιτική κατεύθυνση.