Για τη Μαρία Σάκκαρη, τον ανιψιό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τα εγγόνια της και τα Χανιά, μίλησε μεταξύ πολλών άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη.

Σχολιάζοντας σε συνέντευξή της στο ΚΡΗΤΗ TV, τον επικείμενο γάμο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη, η κ. Μπακογιάννη είπε: «Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένα πολύ καλό κορίτσι». «Δεν ξέρω αν έχει χωριό η νύφη αλλά νομίζω ότι αγαπάει κι αυτή τα Χανιά πάρα πολύ».

Μιλώντας για τις ομοιότητες της Μαρίας Σάκκαρη με τη Μαρίκα Μητσοτάκη, η πρώην υπουργός πρόσθεσε: «Έχουν το ίδιο γέλιο, αυτό το πηγαίο γέλιο».

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στη νύφη της, Σία Κοσιώνη, λέγοντας πως «τη Σία δεν την αγαπώ για το λαμπερό της επάγγελμα, την αγαπώ για τον καταπληκτικό της χαρακτήρα». «Την αγαπώ για την απίστευτη καλοσύνη της, για την απίστευτη αξιοσύνη της, είμαστε και οι δύο ταύροι, την καταλαβαίνω απόλυτα», είπε στη συνέχεια.

Η βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός, μίλησε και για τα εγγόνια της, περιγράφοντας ότι δεν είναι «καθόλου σοβαρή γιαγιά» και τόνισε πως στο δικό της σπίτι, έχει βάλει τους δικούς της κανόνες.

Μιλώντας για την πολιτική της διαδρομή, τόνισε πως είχε δύο μεγάλες επιρροές στη ζωή της: τον πατέρα της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον σύζυγό της Παύλο Μπακογιάννη.