Το 2026, η The Body Shop γιορτάζει την 50ή της επέτειο, ένα σημαντικό ορόσημο και μια σημαντική στιγμή για να επανασυστήσει τον εμβληματικό, πηγαίο χαρακτήρα της με νέους και συναρπαστικούς τρόπους, για τις επόμενες γενιές που θα ζήσουν μέσα από το ίδιο πάθος για έναν πιο όμορφο κόσμο.

Το εμβληματικό βρετανικό brand, γνωστό για τον ευρύτερο πολιτισμικό του αντίκτυπο και για το ότι αμφισβήτησε τις καθιερωμένες πρακτικές της βιομηχανίας, διαμορφώνοντας εκ νέου την κουλτούρα

της ομορφιάς, θα τιμήσει τα 50 χρόνια του με ολοήμερα events που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου στα καταστήματα της The Body Shop σε όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας αυτή την ξεχωριστή ημέρα με τους πιο αγαπημένους τους ανθρώπους και προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει σε μια μοναδική εμπειρία γιορτής, προσφορών και εκπλήξεων.

Τους επόμενους μήνες, η The Body Shop θα αποκαλύψει συναρπαστικά νέα, εταιρικές δραστηριότητες και νέες κυκλοφορίες προϊόντων, στο πλαίσιο των εορτασμών που θα διαρκέσουν καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Με το σύνθημα Rebellious by NatureTM, η The Body Shop αναδεικνύει το τολμηρό της πνεύμα και τη συλλογική, δυναμική της ταυτότητα, καθώς και την πανίσχυρη δύναμη της φύσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της. Ένα πνεύμα αυθεντικό και ανυπότακτο, που στοχεύει στην ουσιαστική και αληθινή αλλαγή σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

“Η 50ή μας επέτειος αποτελεί μια βαθιά ουσιαστική γιορτή τόσο της πλούσιας κληρονομιάς μας όσο και του μέλλοντος που ανοίγεται μπροστά μας”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Alia Hawa, Chief Commercial & Brand Officer. “Πριν από πενήντα χρόνια, η Dame Anita Roddick τόλμησε να κάνει τα πράγματα διαφορετικά και αυτή η επέτειος είναι ένα μεγάλο “ευχαριστώ” προς την απίστευτη κοινότητά μας, τις αφοσιωμένες ομάδες μας και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο. Τα καταστήματά μας υπήρξαν πάντα μοναδικοί χώροι ανθρώπινης σύνδεσης, δημιουργώντας ισχυρούς

και ουσιαστικούς δεσμούς πέρα από γεωγραφικά σύνορα και γενιές. Αυτή η επέτειος αποτελεί απόδειξη της διαρκούς μας ικανότητας να είμαστε δύναμη θετικής αλλαγής”.

Για να σηματοδοτήσει αυτό το σημαντικό ορόσημο, η The Body Shop έχει σχεδιάσει μια χρονιά γεμάτη με συναρπαστικές κυκλοφορίες προϊόντων. «Έχουμε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλάνο λανσαρισμάτων για όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε ο Victor Sabbe, Global CMO. «Νωρίτερα φέτος, επαναφέραμε το πιο αγαπημένο άρωμα της δεκαετίας του ’90, το Dewberry- ένα εμβληματικό άρωμα που ξυπνά χαρούμενη νοσταλγία και επέστρεψε έπειτα από έντονη ζήτηση των πελατών μας σε όλο τον κόσμο.

Το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε νέα προϊόντα για το σώμα, το πρόσωπο και τα χείλη – με αναβαθμισμένες υφές και ακόμη πιο εντυπωσιακή απόδοση – καθώς και ξεχωριστά limited-edition αρώματα και ειδικά δώρα για σημαντικές στιγμές και περιστάσεις».

Με το βλέμμα στραμμένο στα επόμενα 50 χρόνια, η The Body Shop ανανεώνει τη σταθερή της δέσμευση στις ηθικές της αξίες, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Εκπαίδευση, ευκαιρίες και ασφάλεια για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια

Βιωσιμότητα, προστασία της φύση και Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες

Χαρά, αυτοφροντίδα και ευεξία

50 Χρόνια που Άλλαξαν τη Βιομηχανία της Ομορφιάς

Από την ίδρυσή της το 1976, η The Body Shop ανέτρεψε τα δεδομένα στον χώρο των προϊόντων ομορφιάς, εισάγοντας πρωτοποριακές πρακτικές που σήμερα θεωρούνται αυτονόητες:

Πρωτοστάτησε ενάντια στις δοκιμές σε ζώα για καλλυντικούς σκοπούς.

Ανέδειξε τη σημασία του Δίκαιου Εμπορίου μέσα από το πρωτοποριακό της πρόγραμμα Community Fair Trade το οποίο στηρίζεται στην ηθική προμήθεια των εκλεκτών, υψηλής ποιότητας συστατικών της και χειροποίητων αξεσουάρ από χιλιάδες παραγωγούς, αγρότες και

έμπειρους τεχνίτες και τεχνίτριες από όλο τον κόσμο. Έθεσε στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Δημιούργησε εμβληματικά προϊόντα που αγαπήθηκαν παγκοσμίως. Η φιλοσοφία της ομορφιάς με σκοπό, αποτέλεσε από την αρχή πυρήνα της ταυτότητάς της, αποδεικνύοντας ότι μια επιχείρηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα επιτυχημένη, ηθική και ακτιβιστική

Ένα Brand με Ιστορία Επιτυχιών

Σε αυτά τα 50 χρόνια, η The Body Shop:

Έχει εμπνεύσει εκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως.

Έχει συμβάλει ενεργά σε καμπάνιες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Έχει αναπτύξει καινοτόμες σειρές περιποίησης με φυσικά συστατικά από όλο τον κόσμο.

Έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό, παγκόσμιο community που πιστεύει στην ηθική ομορφιά με αξίες και τη δύναμη της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Στην Ελλάδα, η The Body Shop αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές που αναζητούν cruelty-free, ποιοτικά, αποτελεσματικά και πάνω από όλα ηθικά προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς για την ολοκληρωμένη περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου και του σώματος, τη φροντίδα των μαλλιών, εκλεπτυσμένα αρώματα και υπέροχες έτοιμα σετ δώρων που παράγονται

με καινοτόμες φόρμουλες και επιλεγμένα συστατικά φυσικής προέλευσης, τα οποία προέρχονται από πιστοποιημένες οργανικές καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο.

Η Γιορτή των 50 Χρόνων στην Ελλάδα

Την Παρασκευή 27/3/2026, όλα τα καταστήματα The Body Shop σε όλη την Ελλάδα θα μετατραπούν σε χώρους γιορτής για το κοινό με:

Επετειακές προσφορές

Διαδραστικές εμπειρίες

Happenings και εκπλήξεις

Η ημέρα αυτή δεν αποτελεί μόνο μια επέτειο, αλλά μια ευκαιρία να τιμηθεί η κοινότητα των καταναλωτών που στήριξε και αγάπησε την The Body Shop όλα αυτά τα χρόνια και να ανανεωθεί η δέσμευση της για τα επόμενα 50 χρόνια.

Το Μέλλον Ξεκινά Τώρα

Με σταθερές αξίες, ισχυρό όραμα και συνεχή καινοτομία, η The Body Shop συνεχίζει να εξελίσσεται, επενδύοντας σε βιώσιμες πρακτικές, καινοτόμες φόρμουλες και κοινωνικές πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.

Γιατί για την The Body Shop, η ομορφιά δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι φιλοσοφία και στάση ζωής.

