Σημαντική ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τα στοιχεία για το 2025, με τις αεροπορικές αφίξεις από 11 ευρωπαϊκές αγορές-στόχους να σημειώνουν άνοδο που αγγίζει το 32%. Οι συγκεκριμένες αγορές αποτελούν μέρος του στρατηγικού προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 13 χώρες.

Παράλληλα με την αύξηση της επισκεψιμότητας, θετική είναι η εικόνα και στα ποιοτικά μεγέθη της τουριστικής δαπάνης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, καταγράφηκε αύξηση τόσο στη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη όσο και ανά διανυκτέρευση, σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2024.

Συγκεκριμένα:

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση: Αυξήθηκε κατά 8,5% .

. Μέση δαπάνη ανά επίσκεψη: Σημείωσε άνοδο της τάξης του 9%.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη λογοδοσία της περιφερειακής αρχής, απαντώντας σε ερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», Μαρίας Παπαδημητρίου, που έκανε λόγο για απουσία οικοτουρισμού από την τουριστική στόχευση της Περιφέρειας. «Όσον αφορά το πώς προωθεί η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας εναλλακτικές μορφές τουρισμού, είναι κυρίαρχος στόχος μας η προώθηση αυτών των θεματικών μορφών τουρισμού», είπε η κ. Χατζηβασιλείου.

Πιο συγκεκριμένα, επισήμανε ότι ως προς τον συνεδριακό τουρισμό, η Θεσσαλονίκη έχει παγιωθεί μεταξύ των τριάντα πρώτων κορυφαίων προορισμών στην Ευρώπη και των 50 πρώτων παγκοσμίως. Για το 2024 συγκεκριμένα, η Θεσσαλονίκη κατέλαβε την 28η θέση στην Ευρώπη και την 46η παγκοσμίως, ενώ πραγματοποιήθηκαν 727 συνέδρια στη διάρκεια όλου του έτους με πάνω από 170.000 επισκέπτες.

Όσον αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό, σχολίασε ότι η περίοδος των προσεγγίσεων των κρουαζιερόπλοιων καλύπτει όλο τον χρόνο. «Για το 2026 η πρώτη προσέγγιση πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου και η τελευταία βάσει σχεδιασμού αναμένεται στις 15 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι κρουαζιερόπλοια μπαίνουν στο λιμάνι και αποχωρούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα οφέλη από αυτές τις μορφές τουρισμού δεν περιορίζονται γεωγραφικά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς για παράδειγμα, το 2024 οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου των βασιλικών τάφων της Βεργίνας ανήλθαν σε 244.013 άτομα, αριθμό που υπερβαίνει κατά πολύ το ξενοδοχειακό δυναμικό της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας.

Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη, εκτός από αυτές τις θεματικές μορφές τουρισμού, η διεύθυνση τουρισμού δίνει έμφαση στην προβολή τόσο του πολιτιστικού όσο και του περιβαλλοντικού αποθέματος της Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, έχει κάνει συνεργασίες με την Marketing Greece, δημιούργησε προωθητικό υλικό για σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κεντρικής Μακεδονίας και προχώρησε σε προωθητικές ενέργειες με τις αεροπορικές εταιρείες.

Στον δε τομέα του φυσιολατρικού τουρισμού, όπως είπε, «η Περιφέρεια πρωτοστατεί μιας και διαθέτει το μεγαλύτερο δυναμικό σε κάμπινγκ στην Ελλάδα, με 66 μονάδες, 401 οικίσκους και θέσεις διπλάσιες από την περιφέρεια Πελοποννήσου που είναι δεύτερη».

Όσον αφορά τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια, έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις για τη συντήρηση, την έντυπη και ψηφιακή απεικόνιση των μονοπατιών ορεινής ποδηλασίας και έχει δημιουργηθεί εξειδικευμένο υλικό τουριστικής προβολής τόσο σε έντυπη μορφή όσο και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο Visit Central Macedonia. Έχουν επίσης υλοποιηθεί δράσεις ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού με έμφαση σε ποδηλατικά και δρομικά events, ενώ το 2025 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες δύο διεθνών συνεδρίων που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Κινηματογράφος, Φύση και Βιώσιμες παραγωγές – αποκαλύπτοντας και ανακαλύπτοντας τα φυσικά τοπία της Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς και η ετήσια γενική συνέλευση των μελών της πολιτιστικής διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης Intervitis.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο οποίος μίλησε ιδιαίτερα για την περιοχή των Σερρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Γιάννης Μυλόπουλος σχολίασε ότι οι αντιπεριφερειάρχες δεν είναι ενήμεροι για την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε χθες και κάνει λόγο για πτώση του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία. «Το νόημα της ερώτησης της κ. Παπαδημητρίου είναι ότι πρέπει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να μην αφήσει χαμένες τις ευκαιρίες του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού. Είναι μια χαμένη ευκαιρία για την Περιφέρεια για την ώρα γιατί έχουμε την Κερκίνη, τη Δοϊράνη, τα λουτρά του Πόζαρ, μια σειρά από πηγές δυνητικού οικοτουρισμού που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέλλον», πρόσθεσε.