Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, μετά την ήττα του με 1-2 στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα των play off για την πρόκριση στους «16» του Europa League, αποκαλύπτοντας και τον διάλογο που είχε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Οι «ασπρόμαυροι» ταξίδεψαν στην Ισπανία με πολλές απουσίες αλλά είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα για την ανατροπή και την πρόκριση, με τον προπονητή τους να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το παιχνίδι: «Δεν είναι εύκολο το έργο μας, ειδικά σε μια περίοδο με συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια. Θυμάμαι είχαμε έρθει εδώ για να παίξουμε την Θέλτα τον Οκτώβριο, ενώ είχαμε 3 μέρες μετά εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σε μια περίοδο που ήταν δυο πόντους πάνω από εμάς. Ήμασταν σε μια περίεργη κατάσταση και το μυαλό μας ήταν εκεί, γιατί θα πηγαίναμε στο -5 αν χάναμε. Είμαστε σε ένα δίμηνο με συνεχόμενα ντέρμπι, παιχνίδια δύσκολα στην Ευρώπη με τέσσερις ομάδες που έρχονται από τις κορυφαίες λίγκες στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό που συμβαίνει. Σε αυτό το επίπεδο είναι σημαντικό να είσαι αποφασισμένος για όλα. Το ρίσκο αυξάνεται με τόσα σερί ματς και σε μια περίοδο που είχαμε δυο ματς με Παναθηναϊκό, ένα με Ολυμπιακό, ένα με ΑΕΚ, ένα με Άρη, δυο με την Θέλτα, ένα με την Μπέτις, ένα με την Λιόν.

Είναι μια εμπειρία ξεχωριστή για εμάς, πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιδράσουμε. Να βελτιωθεί ο κάθε παίκτης μόνος του, για να βελτιωθεί το σύνολο. Αυτή την στιγμή παρά τις δυσκολίες, δεν χάνουμε τους αγώνες με εξαίρεση τον αγώνα με την Θέλτα. Δεν έχουμε πολλά να χάσουμε στον αγώνα με την Θέλτα, θα μπούμε να τα δώσουμε όλα. Δεν ξέρω αν κάποια ομάδα είχε το ανάλογο καλεντάρι με εμάς, σε κάθε περίπτωση όλο αυτό επιβαρύνει πολύ την ομάδα και σωματικά και πνευματικά. Είναι φυσιολογικό σε αυτούς τους αγώνες να υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, γιατί όταν λείπουν κάποιοι σε συγκεκριμένη γραμμή δεν μπορούμε να δώσουμε φρεσκάδα γιατί επιβαρύνονται κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, περισσότερα πράγματα έχει να χάσει η Θέλτα, παρά εμείς».

Για το αν θα έκανε τις ίδιες επιλογές αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο: «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλή θέση. Είμαστε στον τελικό του Κυπέλλου, στο πρωτάθλημα κοντά στην πρώτη θέση με ένα παιχνίδι λιγότερο και στην Ευρώπη με σερί δύσκολα παιχνίδια που έχουμε ανταποκριθεί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και ιώσεις στους παίκτες επηρεάζουν, τους κάνει να κάνουν μια έξτρα προσπάθεια που μπορεί να κοστίσει της υγείας τους, φέρνει και ένα υψηλό ρίσκο τραυματισμών. Όταν αντιμετωπίζεις κορυφαίου επιπέδου ομάδες στην Ευρώπη είναι πάντα δύσκολα. Μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι λογικοί οι τραυματισμοί και η επιβάρυνση.

Όταν υπάρχουν μαζεμένα προβλήματα, κάποιοι άλλοι επιβαρύνονται. Οι παίκτες θέλω να πω ότι δίνουν τα πάντα σε κάθε αγώνα. Στην Λάρισα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου τέτοιου είδους παιχνίδια. Με την ΑΕΚ θα μπορούσαμε να κερδίσουμε είχαμε ευκαιρίες και πέναλτι, είχε και η ΑΕΚ βέβαια αλλά η δική μας προηγείται, όπως και με τον Άρη το ίδιο που χάσαμε σπουδαίες ευκαιρίες. Σε αυτές τις καταστάσεις χωρίς πολύ χρόνο ανάμεσα στους αγώνες το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι συγκεντρωμένος και να βγάζεις αντίδραση συνέχεια. Υπάρχουν οι καλές και οι κακές περίοδοι για κάθε ομάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ισορροπία στην σκέψη μας και να βγάλουμε μαχητικό πνεύμα για να μπορέσουμε να μείνουμε στον ίδιο καλό δρόμο».

Για το αν είναι άνιση η μάχη με τη Θέλτα λόγω του σκορ του πρώτου αγώνα και των απουσιών: «Η Θέλτα είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας αλλά πρέπει να δούμε και ποιος είναι στις πάνω θέσεις στην Ισπανία. Δεν θα πρέπει να ρωτάτε ποτέ ένα προπονητή ή έναν παίκτη αν υπάρχουν ρεαλιστικές ελπίδες. Αλλιώς δεν θα ερχόμασταν εδώ για να παίξουμε, δεν θα υπήρχε λόγος να βγούμε να παίξουμε στο γήπεδο.

Λίγο πριν φύγουμε από την Μεσημβρία χθες για το αεροδρόμιο, μιλήσαμε για λίγο με τον Κωνσταντέλια μου είπε ότι θα προκριθούμε. Του είπα «γιατί το λες αυτό;» και μου απάντησε «γιατί είναι ποδόσφαιρο και πρέπει να πιστέψουμε». Πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, συγκεντρωμένοι και να τα δώσουμε όλα στο γήπεδο, η Θέλτα είναι μια ομάδα που αν βρει κενά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, για αυτό πρέπει να είμαστε συμπαγείς. Αποφεύγοντας τα λάθη του πρώτου αγώνα και με την δική μας συνοχή να κάνουμε όσα ξέρουμε καλά στο γήπεδο. Αν ο Χατσίδης κάνει μια απλή πάσα στην Τούμπα, το 0-2, θα μπορούσε να γίνει άνετα το 2-2 και να μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι».

Για τη δήλωση του προπονητή της Θέλτα ότι τον φοβίζουν οι τόσες πολλές αλλαγές που θα κάνει ο ΠΑΟΚ: «Δεν σχολιάζω δηλώσεις άλλων προπονητών ποτέ, ακόμα και αν λένε κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι θα γίνει, πάτε πολύ στην λεπτομέρεια. Και εγώ περιμένω να ζήσω αυτό τον αγώνα».