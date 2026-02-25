Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup Γυναικών καθώς πήρε τα δύο σετ που ήθελε στη ρεβάνς με τον Πανιώνιο.

Οι «πράσινες» είχαν επικρατήσει με 3-1 στη ρεβάνς και είχαν πάρει μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας τους.

Αυτό που χρειάζονταν για να σφραγίσουν το εισιτήριο ήταν να πάρουν δύο σετ στη ρεβάνς με την ομάδα της Νέας Σμύρνης και το έκαναν: Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι πήρε με 25-17 το πρώτο και με 25-18 το δεύτερο.

Έτσι, ό,τι κι αν γίνει στη συνέχεια του αγώνα, η πρόκριση έχει ήδη κριθεί, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει μία εκ των Κασποβάρι ή Βαλεφόλια στον διπλό τελικό.