Η γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, ορισμένα μέλη της οποίας είχαν αιτηθεί άσυλο στην Αυστραλία, πέρασε σήμερα από τη συνοριακή διάβαση Γκιουρμπουλάκ, στα σύνορα Τουρκίας–Ιράν, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην αποστολή βρίσκονταν τέσσερις ποδοσφαιρίστριες – ανάμεσά τους και η αρχηγός Ζαχρά Γανμπαρί – καθώς και ένα μέλος του επιτελείου. Οι ίδιες απέσυραν το αίτημα ασύλου που είχαν καταθέσει στην Αυστραλία και επέλεξαν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν φτάσει αεροπορικώς στο Ιγκντίρ της ανατολικής Τουρκίας, κοντά στα ιρανικά σύνορα. Από εκεί επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και διένυσαν περίπου 100 χιλιόμετρα μέχρι το συνοριακό πέρασμα.

Η διαδρομή της επιστροφής τους ήταν πολυήμερη: από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, όπου είχαν μεταβεί μετά την παρουσία τους στο Ασιατικό Κύπελλο στην Αυστραλία, ταξίδεψαν στο Ομάν και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη πριν καταλήξουν στην ανατολική Τουρκία. «Μου λείπει η οικογένειά μου», είχε δηλώσει μία από τις παίκτριες νωρίτερα στην Κουάλα Λουμπούρ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, χαιρέτισε δημόσια την επιστροφή τους μέσω ανάρτησης, χαρακτηρίζοντάς τες «παιδιά της πατρίδας» και τονίζοντας πως ο ιρανικός λαός τις υποδέχεται. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «διέψευσαν τους εχθρούς» της χώρας, αντιστεκόμενες σε πιέσεις και παραπλάνηση από αντιιρανικούς κύκλους.

Αρχικά, επτά μέλη της ομάδας είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία, καθώς είχαν στοχοποιηθεί ως «προδότριες» στο Ιράν, επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα, σε μια περίοδο έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Τελικά, μόνο δύο παίκτριες παρέμειναν στην Αυστραλία.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι οι ιρανικές αρχές ασκούν πιέσεις σε αθλητές που βρίσκονται στο εξωτερικό, ακόμα και μέσω απειλών προς τις οικογένειες ή τις περιουσίες τους, σε περίπτωση που επιλέξουν να αποστασιοποιηθούν ή να ασκήσουν κριτική στο καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη κατηγορεί την Αυστραλία ότι επιχείρησε να επηρεάσει τις αθλήτριες ώστε να παραμείνουν εκεί.