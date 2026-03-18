Στο τέλος μιας μακράς κοινοβουλευτικής διαδρομής φτάνει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος αναμένεται αύριο στη μία το μεσημέρι να πραγματοποιήσει την τελευταία του τοποθέτηση στην αίθουσα της Ολομέλειας, πριν αποχωρήσει από τη Βουλή και παραδώσει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ. Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου που διήρκεσε 17 συνεχόμενα χρόνια, καθώς εκλεγόταν αδιάλειπτα από το 2009.

Λίγες ώρες πριν την οριστική του έξοδο από το Κοινοβούλιο, ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής βρέθηκε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, προκειμένου να να αποχαιρετήσει τους δημοσιογράφους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η παρουσία του είχε έντονα προσωπικό χαρακτήρα, καθώς επιχείρησε να κάνει έναν σύντομο απολογισμό της πορείας του, χωρίς ωστόσο να ανοίξει τα χαρτιά του για το τι ακολουθεί.

«Νιώθω σίγουρος γι’ αυτό που έκανα, μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Νομίζω πως είμαι ψύχραιμος. Σέβομαι τους θεσμούς, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό έδειξα. Τώρα, κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα της ζωής μου. Επί 17 χρόνια, από το 2009, εκλέγομαι βουλευτής, χωρίς κανένα διάλειμμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στη θεσμική του στάση και στην ανάγκη επιστροφής στην προσωπική του καθημερινότητα.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον για τα επόμενα σχέδιά του και τις ερωτήσεις που του έγιναν, ο ίδιος απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, διατηρώντας ένα πέπλο αβεβαιότητας γύρω από τις προθέσεις του. Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση, προτίμησε να μην τοποθετηθεί ξεκάθαρα, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται χρόνο για να αποφασίσει. «Θέλω λίγο χρόνο. Δεν μπορώ να σας πω. Όλα έχουν γραφτεί αυτές τις ημέρες. Από το ότι πηγαίνω στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι πάω να φτιάξω την… Κεντροαριστερά με τον Τσίπρα, ότι πάω να γίνω Περιφερειάρχης, ότι γυρίζω στο ΠΑΣΟΚ. Δημαρχείο δεν πάω!», είπε, προσθέτοντας με εμφανή δόση χιούμορ: «Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο Τσίπρα. Εάν κατέβει φτιάχνοντας κόμμα, θα είναι δεύτερο ή τρίτο στην Αρκαδία το κόμμα του».

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις που οδήγησαν στη διαγραφή του, άφησε αιχμές προς την ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή δεν τον εξέπληξε ιδιαίτερα. «Νομίζω το σκεφτόντουσαν. Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα. Το θέμα είναι οι εκλογές. Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές», ανέφερε, δίνοντας το στίγμα της κριτικής του για τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Βουλή στο μέλλον, περιορίστηκε σε μια λιτή αλλά χαρακτηριστική απάντηση: «Υπομονή…» είπε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την πολιτική του διαδρομή. Το δε τοπίο γύρω από τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ παραμένει επίσης θολό, καθώς ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει ακόμη αν διατηρεί την ιδιότητα του μέλους, ή απλώς διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι ζήτημα που θα πρέπει να διευκρινιστεί από το ίδιο το Κίνημα.

Αναφερόμενος τέλος στον διάδοχό του στη Βουλή, τον κ. Βαγγέλη Γιαννακούρα, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν επικοινωνήσει, ωστόσο εξέφρασε την πρόθεσή του να το κάνει προκειμένου να του ευχηθεί καλή επιτυχία. Παράλληλα, θέλησε να δώσει και μια έμμεση απάντηση σε όσους αφήνουν αιχμές για την αποχώρησή του, λέγοντας: «Εάν είχα πρόβλημα ειδικό που λένε, δε θα έδινα την έδρα…».