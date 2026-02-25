Τα Μεσογειακά είναι η αγαπημένη σειρά γευστικών συνταγών που συνδυάζουν θαλασσινά, λαχανικά και ζυμαρικά σε ένα ολοκληρωμένο μενού, διαχρονικά συνδεδεμένο με την περίοδο της Σαρακοστής.

Η φετινή πρόταση των Μεσογειακών εμπλουτίζεται με 4 νέες συνταγές που έχουν ως βάση το Falafel: Falafel Sandwich, Burger Falafel, Σαλάτα με Falafel & Vegan Aioli και Falafel Bites με Vegan Aioli.

Όπως πάντα, τα Μεσογειακά των Goody’s Burger House περιλαμβάνουν κλασικές συνταγές με θαλασσινά, όπως το Γεύμα Μεσογείου με γαρίδες ή καλαμαράκια, το Burger με μπιφτέκι γαρίδας, τα Bao Buns με Crispy Γαρίδες, η Σαλάτα Caesar’s με γαρίδες και το αγαπημένο Burger με καλαμαράκια, το οποίο φέτος παρουσιάζεται σε δύο εκδοχές: με sauce Aioli ή με sauce Pesto.

Στις νηστίσιμες επιλογές προστίθενται οι vegan προτάσεις του μενού των Goody’s Burger House, όπως το Vurger, το Veggie Burger, η Σαλάτα Κρήτης, η Μεσογειακή Napolitana καθώς και τα Vegan Nuggets από φυτική πρωτεΐνη, τα οποία διατίθενται σε μερίδες 8 ή 12 τεμαχίων, ή σε Γεύμα μαζί με πατάτες, & vegan mayo sauce.

Απολαύστε τα Μεσογειακά όλη την περίοδο της Σαρακοστής στο κοντινότερο κατάστημα Goody’s Burger House, ή μέσω delivery παραγγέλνοντας από το www.goodys.com ή το Goody’s app.