Ο ράπερ Όλιβερ «Πάουερ» Γκραντ, ιδρυτικό μέλος της θρυλικής χιπ χοπ ομάδας Wu-Tang Clan , πέθανε σε ηλικία 52 ετών. Η είδηση ​​του θανάτου του έγινε γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την μουσική πλατφόρμα Okayplayer.

Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει η Daily Mail, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία θανάτου του.

Η Okayplayer τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα της χιπ χοπ, ο Power βοήθησε στην οικοδόμηση μιας παγκόσμιας κληρονομιάς που βασίζεται στην ανεξαρτησία, την ιδιοκτησία και τον πολιτισμό. Η πίστη του στον δημιουργικό έλεγχο και την ενδυνάμωση της κοινότητας βοήθησε στη διαμόρφωση όχι μόνο ενός συγκροτήματος, αλλά και μιας δυναστείας που άλλαξε τη μουσική για πάντα. Αναπαύσου εν δύναμη.»

Το δικό του «αντίο» έγραψε και ο Method Man όπου έγραψε: «Καλό Παράδεισο αδερφέ μου, να είσαι ασφαλής!!»