Η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή εισβάλλει πλέον στην καθημερινότητα των Ισραηλινών πολιτών, μετατρέποντας τη μέχρι πρότινος αίσθηση ασφάλειας σε έναν συνεχόμενο κύκλο αβεβαιότητας και φόβου. Κάθε συναγερμός για πυραύλους και drones γίνεται υπενθύμιση ότι η ηρεμία έχει αντικατασταθεί από την αγωνία, ενώ χιλιάδες πολίτες επιλέγουν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αναζητώντας καταφύγιο ή ασφαλές έδαφος -όπως αποτυπώνεται στους πολυσύχναστους διαδρόμους του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Είναι ενδεικτικό ότι το βράδυ της Τρίτης έγινε πυραυλική επίθεση με δύο νεκρούς στο Τελ Αβίβ. Λίγες ημέρες νωρίτερα, θραύσματα ιρανικού πυραύλου κατέπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, πλήττοντας την περιοχή γύρω από τον Ναό του Παναγίου Τάφου, ενώ η Χεζμπολάχ στοχοποίησε την αεροπορική βάση Παλματσίμ στο κεντρικό Ισραήλ.

Μιλώντας στο Orange Press Agency από τον χώρο αφίξεων του «Ελευθέριος Βενιζέλου», άλλοι Ισραηλινοί εύχονται να επανέλθει σύντομα η ειρήνη στην περιοχή και άλλοι δηλώνουν ότι στηρίζουν τις επιλογές Νετανιάχου και Τραμπ, παρά το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στη χώρα τους και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Μόνο την ίδια ημέρα, 23 πτήσεις από τη Μέση Ανατολή -πολλές εξ αυτών από το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα- είχαν ακυρωθεί, αφήνοντας εκατοντάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα αεροδρόμια.

«Σειρήνες όλη την ώρα»

Ένας από τους επιβάτες που έφτασαν στην Αθήνα περιγράφει την ένταση που βιώνει η Ιερουσαλήμ, μια πόλη που πλέον ζει στον ρυθμό των συναγερμών. «Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Σειρήνες όλη την ώρα, να τρέχουμε διαρκώς στα δωμάτια ασφαλείας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εκτός από το ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», αναφέρει.

«Ζω στην Ιερουσαλήμ. Έχει την ίδια ένταση που επικρατεί και στην υπόλοιπη χώρα. Όχι τόσο όσο στα βόρεια, όπου δέχονται περισσότερους πυραύλους και ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ, από τον Λίβανο. Κάθε μέρα χτυπούν οι σειρήνες, ναι, δυο-τρεις φορές. Οι περισσότεροι δικοί μου άνθρωποι είναι ακόμα εκεί. Ελπίζω όλο αυτό να τελειώσει σύντομα», σημειώνει καταλήγοντας.

«Χρειάστηκε να πέσουμε στο έδαφος λόγω επίθεσης με πυραύλους»

Πλήγμα φαίνεται ότι έχει υποστεί και η οικονομική ζωή στο Ισραήλ, με πολλούς πολίτες να βρίσκονται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς αναγκαστικής απραξίας. Ένας άνδρας που κατοικεί στο κεντρικό Ισραήλ εξηγεί πως η καθημερινότητα έχει «παγώσει». «Όλα είναι όπως συνήθως, αλλά τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Η αγορά εργασίας έχει σχεδόν νεκρώσει. Υπάρχει πολύ λίγη δουλειά για τον κόσμο. Χρειάστηκε να σταματήσουμε, να βγούμε από το αυτοκίνητο και να πέσουμε στο έδαφος λόγω επίθεσης με πυραύλους», υπογραμμίζει. Όπως λέει «δεν αντιμετωπίζουμε ελλείψεις σε τρόφιμα ή κάτι παρόμοιο. Όλα είναι εντάξει. Όμως κάθε δύο-τρεις ώρες, έχουμε σειρήνες, συναγερμούς και πυραύλους. Φυσικά ανησυχούμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς, και πόσο θα διαρκέσει».

​«Ο Μπίμπι και ο Τραμπ κάνουν καλή δουλειά, ο πόλεμος θα βγει σε καλό»

Δεν είναι λίγοι πάντως που παρά την ένταση στην περιοχή, υποστηρίζουν τις επιλογές Νετανιάχου και Τραμπ για το Ιράν.

Ένας επιβάτης που ζει στο Μάντσεστερ αλλά πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες στο Ισραήλ, σημειώνει: «Η καθημερινή ζωή είναι αρκετά ήρεμη, στην πραγματικότητα. Είναι μόνο αυτή η μία ή δύο φορές την ημέρα που πηγαίνουμε στα καταφύγια όταν ακούμε τις σειρήνες και τα σχετικά, αλλά κατά τα άλλα η ζωή είναι πολύ ήρεμη. Ο κόσμος δεν είναι ιδιαίτερα αγχωμένος, κάτι που είναι πολύ καλό. Επικρατεί μια πολύ θετική ατμόσφαιρα. Και ξέρουμε ότι, μακροπρόθεσμα, αυτός ο πόλεμος θα βγει σε καλό», λέει.

«Δεν φοβάμαι, γιατί οι Ισραηλινοί έχουν ένα καλό σύστημα “Σιδηρού Θόλου” (Iron Dome) και όλους αυτούς τους καλούς αναχαιτιστικούς πυραύλους. Επίσης, πηγαίνουμε στα καταφύγια, οπότε είμαστε πολύ ασφαλείς. Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου (Pikud HaOref). Για κάποιους υπάρχουν τα δημόσια καταφύγια, ενώ άλλοι έχουν τα δικά τους, ιδιωτικά, μέσα στο σπίτι. Ελπίζω ο πόλεμος να τελειώσει και να μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη στην περιοχή. Αλλά ξέρω ότι ο Μπίμπι και ο Τραμπ κάνουν καλή δουλειά. Ξέρουν τι κάνουν. Γνωρίζουμε περισσότερα από εμάς. Γι’ αυτό ας τους εμπιστευτούμε».

«Ελπίζω να επιστρέψω σπίτι μετά τον πόλεμο»

Για τους κατοίκους του Τελ Αβίβ, η απειλή των βαλλιστικών πυραύλων είναι πλέον μια πραγματικότητα. «Έρχομαι από το Τελ Αβίβ. Πώς είναι τα πράγματα στο Ισραήλ; Είναι δύσκολο με τους πυραύλους. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά όταν βαλλιστικοί πύραυλοι έρχονται κατά πάνω σου», δηλώνει ένας νέος που αποφάσισε να αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

«Δεν γνωρίζω για θύματα. Οι πύραυλοι ήταν κοντά. Όχι μπροστά μου, αλλά ήταν στην περιοχή. Στην Ιερουσαλήμ οι πυραυλικές επιθέσεις είναι πλέον μια με δύο φορές την ημέρα. Οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίζονται. Είναι απλώς θραύσματα. Στην Ιερουσαλήμ δεν είχαμε απευθείας χτυπήματα. Τώρα έχω πτήση για τις ΗΠΑ. Θα γυρίσω στο Ισραήλ, γιατί έχω σπουδές εκεί. Επομένως, ελπίζω να επιστρέψω μετά τον πόλεμο».