Μέρος του δημόσιου προγράμματος της έκθεσης «Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή» και σε συνομιλία με αυτή, έρχεται στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) διήμερο Συμπόσιο για τη θέση της μη ανθρώπινης ζωής στην κοινωνία.

Το συμπόσιο πρόκειται να εξετάσει καίρια ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των μη ανθρώπινων ζώων στη σύγχρονη κοινωνία: πώς τα νομικά πλαίσια επιτρέπουν την εκμετάλλευση των ζώων ως μη-ενσυναίσθητα αντικείμενα γραμμής παραγωγής σε μια κλίμακα που δεν χωράει ο νους; Πώς η βία κατά των ζώων συνδέεται με τη βία κατά των ανθρώπων και πώς η ανεξέλεγκτη ζωική εργασία παράγει αξία στον καπιταλισμό; Οι ομιλητές του συμποσίου προτείνουν τρόπους για τη δημιουργία δικαιότερων νομικών πλαισίων και μορφών διακυβέρνησης, και συζητούν στρατηγικές για μια δικαιοσύνη που αγκαλιάζει όλα τα είδη.

Η κακοποίηση των μη ανθρώπινων ζώων ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας

Τα μη ανθρώπινα ζώα υφίστανται εκμετάλλευση σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τροφίμων, της ιατρικής και της ψυχαγωγίας. Αυτή τη στιγμή, η κτηνοτροφία καταλαμβάνει πάνω από το 75% του συνόλου του καλλιεργήσιμου εδάφους στη Γη και αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αποψίλωσης των δασών ενώ πάνω από το 90% των ζώων εκτρέφονται σε εντατικές, βιομηχανικού τύπου μονάδες παραγωγής, σε περιοριστικούς χώρους και κλουβιά, συχνά χωρίς να βλέπουν ποτέ το φως της ημέρας. Ταυτόχρονα, τα άγρια ζώα αντιμετωπίζουν το φάσμα της εξαφάνισης, λόγω της καταστροφής των βιοτόπων τους, και πεθαίνουν κατά χιλιάδες σε δασικές πυρκαγιές, καθώς και ως θύματα της υπεραλίευσης και του κυνηγιού. Εν ολίγοις, η χρήση και η κακοποίηση των μη ανθρώπινων ζώων είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας. Κι όμως, τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν μέσα σε αυτά τα συστήματα εκμετάλλευσης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατα στο ευρύ κοινό.

Τι πρέπει να ξέρετε για το Συμπόσιο στο ΕΜΣΤ

Ομιλητές: Rimona Afana (ερευνήτρια, λέκτορας, ακτιβίστρια, καλλιτέχνιδα πολυμέσων), Charlotte Blattner (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίου και Περιβαλλοντικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο της Λωζάνης), Κατερίνα Γρέγου (Καλλιτεχνική Διευθύντρια, ΕΜΣΤ), Terike Haapoja (εικαστικός), Tiziana Pers (εικαστικός, ακτιβίστρια) and Richard Twine (Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Συνδιευθυντής του Κέντρου Σπουδών για τις Σχέσεις Ανθρώπων-Ζώων, Πανεπιστήμιο Edge Hill, Αγγλία).

Συμμετέχοντες εξ αποστάσεως: Jo-Anne McArthur (φωτορεπόρτερ, ιδρύτρια του οργανισμού We Animals), Shay Salehi (εικαστικός), Syl Ko (συγγραφέας, ανεξάρτητη ερευνήτρια), Dinesh Wadiwel (Αναπληρωτής Καθηγητής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών και Νομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ).

Συντονιστές: Federica Timeto (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας των Τεχνών και των Κριτικών Σπουδών για τα Ζώα, Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari, Βενετία), Gizem Haspolat (Λέκτορας, Τμήμα Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Yeditepe, Κωνσταντινούπολη), Pablo P. Castello (Ερευνητής, Πρόγραμμα Δικαίου των Ζώων, Πανεπιστήμιο του Ντένβερ).

Την επιμέλεια του Συμποσίου έχει η Terike Haapoja. Πρόκειται για προέκταση της μακροχρόνιας έρευνάς της σχετικά με την εξάρτηση του καπιταλισμού από την εκμετάλλευση και τη «ζωοποίηση» των ζώων, την οποία η ίδια αποδίδει με τον όρο «Ζωικός Καπιταλισμός» (Animal Capitalism). Η Haapoja είναι διεπιστημονική καλλιτέχνις με έδρα το Βερολίνο. Η δουλειά της επικεντρώνεται στα δικαιώματα των ζώων και στη δυνατότητα αρμονικής συνύπαρξης των ειδών. Συμμετέχει στην έκθεση Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή.

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, με διερμηνεία στα ελληνικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3

12:00 Εισαγωγική ομιλία Κατερίνα Γρέγου 20′

12:20 Εναρκτήρια τοποθέτηση Terike Haapoja 10′

1ο Πάνελ: Καθιστώντας ορατό το αόρατο 80′

12:30 Συμμετοχή μέσω βίντεο Jo-Anne McArthur 15′

12:45 Διάλεξη Richard Twine 35’

13:20 Συζήτηση Συντονισμός: Gizem Haspolat 20′

13:40 Συμμετοχή μέσω βίντεο Shay Salehi 10′

14:00 Διάλειμμα (Προβολή έργου Scar Tissue της Shay Salehi) 45′

2o Πάνελ: Ζωική νομολογία και διαειδική διακυβέρνηση 90′

15:00 Διάλεξη Charlotte Blattner 35′

15:35 Συζήτηση Συντονισμός: Pablo P. Castello 20′

15:55 Ζωντανή παρέμβαση Tiziana Pers 10′

16:10 Διάλειμμα 30′

3ο Πάνελ: Η ηθική μας ευθύνη 80′

16:40 Προβολή βίντεο Syl Ko 15′

16:55 Κεντρική ομιλία Rimona Afana 35′

17:30 Συζήτηση Συντονισμός: Federica Timeto 20′

17:50 Καλλιτεχνική παρεύμβαση 10′

18:00 Λήξη

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3

12:30-14:30 Κλειστό εργαστήριο (Workshop) με τη Rimona Afana

Παράλληλο πρόγραμμα 60′

15:00 Παρουσίαση βιβλίου David Brooks, Αναστασία Μήλιου 20′

15:30 Παρουσίαση βιβλίου Με το βλέμμα στα ζώα: Μία εγκυκλοπαίδεια για την κατανόηση της μη-ανθρώπινης ζωής,

Κατερίνα Γρέγου και Ιόλη Τζανετάκη, επιμελήτριες τόμου 10′

15:40 Παρουσίαση ΜΚΟ A Promise to Animals 30′

4o Πάνελ: Ζώα και πολιτική: Συν-αντίσταση 100′

16:30 Χαιρετισμός Κατερίνα Γρέγου 10′

16:40 Προβολή βίντεο Dinesh Wadiwel 10′

16:50 Διάλεξη Terike Haapoja 35′

17:30 Στρογγυλή Τράπεζα Rimona Afana 60′

Richard Twine

Charlotte Blattner

Federica Timeto

Gizem Haspolat

Tiziana Pers

Pablo P. Castello

Συντονισμός: Terike Haapoja

18:30 Λήξη

Κόστος συμμετοχής ανά ημέρα: 4 €

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης.

Με το ημερήσιο εισιτήριο μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της ημέρας.

Κράτηση Εισιτηρίων: emst.gr