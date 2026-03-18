Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε δηλώσεις του, μετά τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι από τη Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε στον πιο δύσκολο αντίπαλο αλλά και το μέλλον του.

Η Σίτι δεν συνεχίζει πλέον στην Ευρώπη αλλα΄παρά τον αποκλεισμό της από την Ρεάλ ο Γκουαρδιόλα θεωρεί άλλον σύλλογο πιο δύσκολο: «Όχι, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα, ο Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, το ξεχνάς συνέχεια. Δεν συνειδητοποιείς πώς ήταν να αντιμετωπίζεις τη Λίβερπουλ».

Στην συνέχεια είπε: «Αυτοί οι αγώνες ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και ευκαιρία… μάθησης για όλη την ομάδα, επειδή παίξαμε εναντίον μιας ομάδας που, σε αντίθεση με εμάς που δεν ήμασταν σε αυτή τη διοργάνωση πριν από 12 ή 13 χρόνια, είχε ήδη αυτή την εμπειρία. Κέρδιζαν αυτούς τους αγώνες μερικές φορές. Η η Ρεάλ Μαδρίτης μας κέρδιζε, κερδίσαμε μερικούς αγώνες και εμείς και είχαμε επίσης σπουδαίες στιγμές».

Ο Καταλανός τεχνικός αναφέρθηκε και στο μέλλον του στους «Πολίτες», τονίζοντας πως το συμβόλαιο του έχει ισχύ μέχρι το 2027: «Α τώρα όλοι μάλλον θέλουν να απολυθώ, σωστά; Μια μέρα θα έρθω εδώ και θα πω ‘αντίο, παιδιά’, αλλά αυτό δεν θα συμβεί φέτος. Το συμβόλαιό μου εδώ ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Το μέλλον αυτής της ομάδας θα είναι λαμπρό, θα επιστρέψουμε στο Champions League την επόμενη σεζόν».