Ένας μυστηριώδης σχηματισμός που θυμίζει πυραμίδα και εντοπίστηκε στον Άρη έχει προκαλέσει έντονες θεωρίες ότι ένας αρχαίος πολιτισμός, παρόμοιος με τον ανθρώπινο, ενδέχεται να υπήρξε κάποτε στον Κόκκινο Πλανήτη. Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά από ανάρτηση που έγινε viral, η οποία προβάλλει βίντεο της NASA από την επιφάνεια του Άρη, όπου ορισμένοι υποστηρίζουν ότι διακρίνεται μια τρίπλευρη πυραμίδα.

Ο σχηματισμός εντοπίστηκε αρχικά από τον ερευνητή, Κιθ Λέινι, σε υλικό που κατέγραψε το Mars Global Surveyor (MGS) της NASA το 2001. Ο Λέινι εξέταζε τις εικόνες αναζητώντας ασυνήθιστες δομές, όταν εντόπισε αυτό που θεωρεί πιθανώς τεχνητό σχηματισμό. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν αυτό είχε βρεθεί οπουδήποτε στη Γη, σίγουρα θα είχαμε ξεκινήσει ανασκαφές».

Το υλικό επαναδημοσιεύθηκε πρόσφατα από τον δημιουργό ντοκιμαντέρ, Μπράιαν Ντομπς, ο οποίος υποστήριξε: «Στον Άρη υπάρχει μια τρίπλευρη πυραμίδα στο μέγεθος της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου». Παρότι ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η ύπαρξη του σχηματισμού δεν αποτελεί απόδειξη αρχαίας ζωής, τόνισε ότι εγείρει ερωτήματα για το αν κάποιο άλλο είδος θα μπορούσε να είχε κατοικήσει στον πλανήτη.

Ο λεγόμενος «πυραμιδοειδής» σχηματισμός βρίσκεται στη δυτική περιοχή του Candor Chasma, ενός από τα μεγαλύτερα φαράγγια του συστήματος Valles Marineris, το οποίο αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο φαράγγι στο ηλιακό σύστημα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από απόκρημνες πλαγιές, κατολισθήσεις και στρωματοποιημένους βραχώδεις σχηματισμούς, που σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορούν να δημιουργήσουν φυσικά ασυνήθιστα και έντονα γεωμετρικά χαρακτηριστικά στην επιφάνεια.

Ο σχηματισμός έχει καταγραφεί σε πέντε διαφορετικές εικόνες που ελήφθησαν από αποστολές της NASA, συγκεκριμένα από τα Mars Global Surveyor και Mars Reconnaissance Orbiter, μεταξύ των ετών 2001 και 2016. Η πρώτη εικόνα, που τραβήχτηκε στις 4 Ιουλίου 2001, απεικόνιζε τον σχηματισμό φωτισμένο από τη δύση, αναδεικνύοντας τη μία πλευρά του, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονταν στη σκιά. Μια επόμενη εικόνα τον Απρίλιο του 2002 κατέγραψε παρόμοια χαρακτηριστικά υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, αποκαλύπτοντας ξανά την τρίπλευρη μορφή.

Αργότερα, πιο λεπτομερείς εικόνες από το Mars Reconnaissance Orbiter, συμπεριλαμβανομένης μίας του 2007 με πολύ υψηλότερη ανάλυση, αποκάλυψαν πρόσθετα χαρακτηριστικά της επιφάνειας που δεν ήταν ορατά στις αρχικές φωτογραφίες. Οι εικόνες αυτές έδειξαν πιο αιχμηρές ακμές και μεγαλύτερη συμμετρία στις πλευρές της δομής. Επιπλέον λήψεις του 2014 και του 2016 συνέχισαν να παρουσιάζουν τον ίδιο τριγωνικό σχηματισμό, με τη μεταβαλλόμενη ηλιακή ακτινοβολία να δημιουργεί διαφορετικές σκιές που ενίσχυαν τη γεωμετρική του εμφάνιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μία πλευρά εμφανιζόταν σχεδόν πλήρως σκοτεινή, ενώ άλλες φωτίζονταν μερικώς.

Mysterious 'three-sided pyramid' similar to those in Egypt spotted on Mars in NASA footage https://t.co/64pLOlsYjk — Daily Mail (@DailyMail) March 18, 2026

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι, παρά τις διαφορές στην ποιότητα των εικόνων, στη γωνία του ήλιου και στις εποχικές συνθήκες, ο σχηματισμός παρουσίαζε σταθερά ομοιόμορφη τρίπλευρη συμμετρία σε όλες τις παρατηρήσεις.

Ο Μπράιαν Ντομπς είναι ένας από τους πολλούς που αμφισβητούν αν είναι δυνατόν να υπάρχουν εξωγήινες ή τεχνητές κατασκευές στον Άρη, όπως πυραμίδες. Μιλώντας στην Daily Mail πέρυσι, ο ερευνητής του Άρη, Τζορτζ Χας, συμφώνησε με τα ευρήματα του Λέινι και άλλες μελέτες για παρόμοια αντικείμενα στην επιφάνεια του πλανήτη. «Δεν χρειάζεται να είσαι γεωλόγος για να καταλάβεις τη διαφορά μεταξύ ενός βράχου και ενός γλυπτού, κάτι που είναι γεωμετρικό», ανέφερε.

Σε ερευνητική εργασία που συνυπέγραψε με άλλους ερευνητές, ο Χας υποστήριξε ότι «η δομική μορφή αυτής της τρίπλευρης πυραμίδας που παρατηρείται στη δυτική περιοχή του Candor Chasma είναι πραγματική και παρουσιάζει επίπεδο γεωμετρίας και συμμετρίας που υποστηρίζει υψηλή πιθανότητα τεχνητής προέλευσης». Από την πλευρά του, ο Λέινι σχολίασε τα ευρήματα του Χας, δηλώνοντας ότι η πυραμίδα είναι «χωρίς αμφιβολία τεχνητή».

Στα τέλη του 2025, έγγραφα της CIA που ήρθαν στο φως αποκάλυψαν ότι η υπηρεσία είχε πραγματοποιήσει μυστηριώδη πειράματα με στόχο να μάθει περισσότερα για τον Άρη. Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι αποστολές αυτές αποκάλυψαν ότι ένας αρχαίος πολιτισμός που κατασκεύασε τουλάχιστον μία πυραμίδα πράγματι υπήρξε, ενισχύοντας τα ευρήματα του Λέινι.

Το πρόγραμμα, με την κωδική ονομασία «Project Stargate», φέρεται να περιλάμβανε τη μεταφορά της συνείδησης ενός υποκειμένου πίσω στον χρόνο μέσω αστρικής προβολής. Το υποκείμενο περιέγραψε ότι είδε μια μυστηριώδη πυραμίδα και έναν δρόμο, γεγονός που υποδήλωνε την ύπαρξη αρχαίου πολιτισμού στον πλανήτη. «Κάπως μοιάζει… είχα μια λοξή οπτική μιας… πυραμίδας ή ενός πυραμιδοειδούς σχήματος», ανέφερε ένας από τους συμμετέχοντες στο Project Stargate.

Επιπλέον, ο πρώην πράκτορας της CIA, Τζο ΜακΜονίγκλ, αποκάλυψε ότι η υπηρεσία είχε πραγματοποιήσει πειράματα που εντόπισαν παρόμοιες πυραμίδες στην επιφάνεια του Άρη. Ο ίδιος περιέγραψε μια πυραμίδα μεγαλύτερη από εκείνες της Αιγύπτου, γεμάτη με «τεράστιους χώρους».

Παρά τις θεωρίες και τις εικασίες, η απουσία άμεσης εξερεύνησης του Άρη καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής φύση τέτοιων σχηματισμών. Ωστόσο, αυτό δεν έχει αποτρέψει τη συνεχιζόμενη συζήτηση για την προέλευσή τους και τον τρόπο δημιουργίας τους.