Ο σύλλογος της Φενέρ επέλεξε να βγάλει μπλουζάκια με το buzzer-beater του Μπόλντγουϊν κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φαίνεται ότι ευχαριστήθηκε για καλά από αυτό το στιγμιότυπο στο τέλος του αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που έφερε τη νίκη της στην Ευρωλίγκα. Έτσι η Φενέρ αποφάσισε να μοιραστεί την στιγμή αυτήν με τους φιλάθλους της βγάζοντας τα σχετικά μπλουζάκια. Πρόκειται για αναμνηστικά μπλουζάκια με το buzzer beater του Μπόλντγουϊν με τα έσοδα να προορίζονται για φιλανθρωπικό σκοπό.