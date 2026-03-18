Το πακιστανικό πλήγμα προχθές, Δευτέρα, σε νοσοκομείο για τοξικομανείς στην Καμπούλ προκάλεσε «εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες», επιβεβαίωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Norwegian Refugee Council (NRC, Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων), που μετέβη επιτόπου.

«Βάσει αυτών που είδαμε και αυτών που συζητήσαμε με τις άλλες υπηρεσίες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αρμόδιος για το Αφγανιστάν διευθυντής αυτής της μκο, ο Τζάκοπο Καρίντι.

Οι αρχές των Αφγανών Ταλιμπάν ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, απολογισμό 408 νεκρών και 265 τραυματιών απ’ αυτό το πλήγμα, ενώ δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο ο απολογισμός να αυξηθεί.

Η ανθρωπιστική μκο NRC, η οποία επιχειρεί σε περιφέρειες του Αφγανιστάν, μετέβη χθες, Τρίτη, το πρωί σ’ αυτό το κέντρο θεραπείας τοξικομανών για «να δει επιτόπου την πραγματικότητα» και, αν μπορεί, να παράσχει βοήθεια, διευκρίνισε ο Καρίντι κάνοντας λόγο για «φρικτές» σκηνές.

«Αυτή η δομή, που υποτίθεται ότι υποδεχόταν περίπου 2.000 ασθενείς, έχει υποστεί πολύ βαριές ζημιές, ορισμένα τμήματα έχουν καταστραφεί εντελώς. (…) Είδαμε πολλά διαμελισμένα πτώματα, ήταν σοκαριστικό, το πλήγμα ήταν τόσο ισχυρό που ορισμένα πτώματα ανατινάχθηκαν», συνέχισε ο Καρίντι.

«Ορισμένα κτίρια έχουν καεί εντελώς», πρόσθεσε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκονται επιτόπου, είδαν τουλάχιστον 95 πτώματα να ανασύρονται από τα συντρίμμια.

Μερικά θύματα μπορεί να μην καταστεί δυνατό να ταυτοποιηθούν: «Στην Ευρώπη, έχουμε συστήματα για να ταυτοποιούμε τα πτώματα από κομμάτια, όμως δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα συστήματα εδώ», διευκρίνισε ο διευθυντής της NRC για το Αφγανιστάν.

Ο ίδιος κάλεσε τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν να «προστατεύουν τους αμάχους» και να «σέβονται το διεθνές δίκαιο», ενώ ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα «να βοηθήσει να επιλυθεί η σύγκρουση με μεσολάβηση».

Οικογένειες και φίλοι ανθρώπων που υποβάλλονταν σε θεραπεία σ’ αυτό το κέντρο αποκατάστασης στην Καμπούλ συνεχίζουν σήμερα να αναζητούν τους αγαπημένους τους. Πολλοί είπαν ότι δεν γνωρίζουν αν οι συγγενείς τους είναι ζωντανοί ή νεκροί ή αν έχουν μεταφερθεί αλλού.

Αυτόπτης μάρτυρας στον τόπο της καταστροφής είπε στο Ρόιτερς ότι καπνός συνεχίζει να υψώνεται από τμήματα του συγκροτήματος καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν ακόμα, περίπου 36 ώρες μετά το βομβαρδισμό,να κατασβέσουν μερικές μικρές εστίες.

Το Πακιστάν απέρριψε την κατηγορία ότι βομβάρδισε το εν λόγω νοσοκομείο, υποστηρίζοντας ότι «στοχοθέτησε με ακρίβεια στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομή υποστήριξης τρομοκρατών».