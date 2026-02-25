Μια απίστευτη αλυσίδα καταστροφών προκάλεσε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας μια 60χρονη οδηγός στον Άλιμο, η οποία υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ παρέσυρε συνολικά 11 σταθμευμένα οχήματα. Η γυναίκα, που οδηγούσε ένα λευκό αυτοκίνητο, διέσχισε τα στενά της περιοχής με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας διαδοχικές συγκρούσεις χωρίς αρχικά να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η κινητοποίηση των περιοίκων ήταν άμεση, καθώς οι ιδιοκτήτες των ΙΧ που δέχθηκαν τα χτυπήματα βγήκαν στον δρόμο προσπαθώντας να ακινητοποιήσουν το όχημα πριν η οδηγός απομακρυνθεί. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν.

«Άκουγα τα ‘μπαμ’ όπως έβρισκε στα αυτοκίνητα. Θα μπορούσε να γίνει και κάτι χειρότερο. Ήταν σίγουρα πάρα πολύ μεθυσμένη», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι παθόντες.

Η προσπάθεια διαφυγής και το «κόλπο» με τα κλειδιά

Παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, η 60χρονη επιχείρησε να φύγει από το σημείο. Ωστόσο, οι κάτοικοι αντέδρασαν ψύχραιμα και, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση θολωμένης συνείδησης στην οποία βρισκόταν, κατάφεραν να της αφαιρέσουν τα κλειδιά από τη μίζα χωρίς εκείνη να το καταλάβει.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων περιέγραψαν τη στάση της γυναίκας αμέσως μετά το συμβάν:

«Έλεγε ‘σιγά, τι έκανα’. Πήγε να το σκάσει», τόνισαν, προσθέτοντας πως η οδηγός έψαχνε μανιωδώς τα κλειδιά της για να επανεκκινήσει το αυτοκίνητο, αν και αυτά βρίσκονταν ήδη στα χέρια των κατοίκων που περίμεναν την Αστυνομία.

Σοκαριστικά αποτελέσματα στο αλκοτέστ

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, υπέβαλαν την οδηγό σε έλεγχο αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις υποψίες των παρευρισκομένων, καθώς η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα της ήταν τέτοια που καθιστούσε την οδήγηση αδύνατη.

Στις πρώτες της κουβέντες προς τις αρχές, η 60χρονη φέρεται να διατηρούσε την ίδια στάση άγνοιας για το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσε. Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, που κατέγραψαν το λευκό όχημα να «ξύνει» το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο, αποτυπώνουν την πλήρη απώλεια ελέγχου.

Η γυναίκα συνελήφθη και πλέον τον λόγο έχει ο εισαγγελέας, ο οποίος θα αποφασίσει για την τύχη της, ενώ οι ιδιοκτήτες των 11 αυτοκινήτων μετρούν τις πληγές τους από μια πορεία που θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε τραγωδία αν εκείνη την ώρα κυκλοφορούσαν πεζοί στον δρόμο.