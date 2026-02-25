Η ΑΕΚ θα αισθάνεται ότι παίζει εντός έδρας κόντρα στον Βόλο την Κυριακή (1/3), καθώς ήδη 18.000 οπαδοί της έχουν κλείσει θέση για το Πανθεσσαλικό Στάδιο και όλα δείχνουν πως θα γίνει sold out.

Η Ένωση είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας και με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, ο στόχος είναι να μπει πρωτοπόρος στα play off.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κάνει μόνο νίκες στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν και ο κόσμος της θα τη στηρίξει μαζικά, καθώς το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο έχει ήδη μετατραπεί σε… εντός έδρας.

Την Τρίτη (24/2), ημέρα που άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων, οι φίλοι της ΑΕΚ εξαφάνισαν 8.000 «κομμάτια» και μία μέρα μετά ο αριθμός έχει ανέβει κι άλλο: 14.000 εισιτήρια πήγαν αποκλειστικά στα δικά τους χέρια ενώ άλλα 4.000 εισιτήρια βγήκαν προς διάθεση για τους φίλους του Βόλου και κατέληξαν και αυτά σε κιτρινόμαυρα χέρια.

Ήδη, επομένως, είναι 18.000 οι οπαδοί του «δικέφαλου αετού» που έχουν κλείσει θέση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και την Πέμπτη (26/2) θα βγει προς διάθεση το τελευταίο πακέτο εισιτηρίων και αναμένεται να εξαντληθεί και αυτό.