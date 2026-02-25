Η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη οπαδού της ΑΕΛ, ο οποίος στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή (22/2) πέταξε σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς στον διαιτητή Σταύρο Τσιμεντερίδη.

Οι «βυσσινί» πήραν τον βαθμό με το τελικό 1-1 και θα μπορούσαν να πάρουν και τη νίκη αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί στο φινάλε, τώρα όμως περιμένουν να αν θα τιμωρηθούν από τη ΔΕΑΒ. Και ο λόγος είναι η συμπεριφορά ενός φιλάθλου, ο οποίος τελικά συνελήφθη.

Ο συγκεκριμένος φίλαθλος πέταξε στον διαιτητή Τσιμεντερίδη σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς και τελικά η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίησή του και στη σύλληψή του.