Στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤNEWS. Όπως τόνισε, τα νοσοκομεία αποτελούν «χώρο ιερό, χώρο αγωνίας, ελπίδας και θεραπείας» και δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πεδίο συγκρούσεων και αποκλεισμών. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν θεσμικοί τρόποι διαλόγου και ότι το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους υγειονομικούς, οι οποίοι, όπως σημείωσε, είναι και πολύτιμοι σύμμαχοι στην προσπάθεια αναμόρφωσης του ΕΣΥ. Επισήμανε ότι η ουσία δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά η βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για το νοσοκομείο Νίκαιας, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε συγκεκριμένα: «Το νοσοκομείο διαθέτει 65 περισσότερους μόνιμους γιατρούς, 37 περισσότερους ειδικευόμενους, 155 επιπλέον νοσηλευτές. Πρόκειται για μια αύξηση από 487 σε 592, δηλαδή περίπου 30% περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και 133 περισσότερα άτομα λοιπού προσωπικού. Οι αριθμοί δεν μπορούν να αμφισβητηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε επίπεδο υποδομών, ανέφερε: «Βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα. Ανακαινίστηκαν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ανακαινίζεται ολόκληρος ο πρώτος όροφος, ενώ κατασκευάζονται δύο νέοι όροφοι που θα στεγάσουν τα σύγχρονα χειρουργεία του νοσοκομείου, αντικαθιστώντας παλαιές εγκαταστάσεις».

Μιλώντας για τα ραντεβού και τους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι από περίπου 4 εκατομμύρια ραντεβού ετησίως, το σύστημα έχει φτάσει σχεδόν στα 8 εκατομμύρια. Οι πολίτες που κλείνουν ραντεβού τον μήνα αυξήθηκαν από 340.000 σε περισσότερους από 550.000.

«Ειδικότητες όπου απαιτούνταν αναμονή άνω των δύο μηνών ή ακόμη και 8 έως 12 μήνες, πλέον εξυπηρετούνται μέσα σε διάστημα ημερών, ακόμη και εντός μίας εβδομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα ραντεβού μπορούν να κλείνονται μέσω του 1566, της εφαρμογής MyHealth ή της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr.

Τέλος, αναφορικά με τους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ, ανέφερε ότι «ο μέσος χρόνος από τις 9 ώρες έχει μειωθεί στις 4,5 ώρες, χάρη στην αύξηση προσωπικού και στο ψηφιακό σύστημα διαλογής, το λεγόμενο “βραχιολάκι”. Τα βαριά και επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται άμεσα, ενώ η αναμονή αφορά τα μέσης και χαμηλής βαρύτητας περιστατικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι «το ΕΣΥ βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ», επισημαίνοντας ότι καταγράφεται το μεγαλύτερο προσωπικό από το 2009. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα: ανακαίνιση 156 Κέντρων Υγείας, αναβάθμιση 80 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, νέα κτιριακά συγκροτήματα σε μεγάλα νοσοκομεία και κατασκευή τριών νέων νοσοκομείων, μεταξύ των οποίων και το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.