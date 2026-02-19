Για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, μίλησε υπουργός Υγείας, τονίζοντας ότι «κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα».

Αρχικά ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «μπορούν να φωνάζουν όσο θέλουν. Το πρόβλημα είναι ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδο μου στο νοσοκομείο διά της βίας. Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα και από τα πράγματα που πετάγανε -αυγά, νερά, πέτρες-, ενώ πίσω μου ήταν κάγκελα και θα μπορούσα να είχα εγκλωβιστεί σε αυτά».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας «μαζεύτηκαν κάποια μέλη του σωματείου εργαζομένων, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και από το εργατικό κέντρο, από το δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας».

«Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές», είπε στη συνέχεια.

«Όταν ασκούν βία είναι πρόβλημα. Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι η βία», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας ο οποίος αποκάλυψε ότι «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό δυστυχώς που μας επιτέθηκε, αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση και να τον αφήσουν ελεύθερο. Πιστεύω ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει γιατρούς στα δικαστήρια».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την άφιξή του στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και διαδηλωτές.

Η κατάσταση οξύνθηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υγειονομικών, στο πλαίσιο των εγκαινίων των ΤΕΠ που πραγματοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Νωρίτερα την Πέμπτη, διαδηλωτές υποδέχτηκαν με το πανό «Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη» τον Άδωνι Γεωργιάδη έξω από το Αρεταίειο Νοσοκομείο. Στον διάλογο που ακολούθησε, μία εκ των συγκεντρωμένων είπε στον κ. Γεωργιάδη «είμαστε με τη Χαμάς» με τον υπουργό Υγείας να επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ «φυσικά καμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους».

Ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ

Για «απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής με χημικά και ξύλο σε βάρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας», κάνει λόγο η ΟΕΝΓΕ. «Καταγγέλλουμε τη σύλληψη του συναδέλφου Δημήτρη Ζιαζιά, γιατρού στο νοσοκομείο Νίκαιας, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ τον οποίον κρατούσαν με χειροπέδες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών», αναφέρει η Ομοσπονδία νοσοκομειακών γιατρών.

Αναφέρει επίσης τα εξής: «Η κυβέρνηση της ΝΔ επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στους “εχθρούς” υγειονομικούς που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτω από τραγικές συνθήκες άθλιας υποστελέχωσης και εντατικοποίησης. Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν. Η φωνή των υγειονομικών δεν θα φιμωθεί».

Ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων στο νοσοκομείο

Οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι «ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν μέσα στο νοσοκομείο, χτυπώντας αδιάκριτα υγειονομικούς και άλλους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην κινητοποίηση».

Επισημαίνουν ότι το νέο τμήμα που εγκαινιάζεται έχει ήδη «πλημμυρίσει τρεις φορές, έχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο μετά από κάθε εφημερία, στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να “βγει η εφημερία” και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό».

Αναφέρουν, επίσης, ότι «η έλλειψη προσωπικού έχει γίνει πλέον τραγική και τα ωράρια εργασίας παραβιάζονται, ενώ δεν λείπουν περιπτώσεις εργασιακής εξόντωσης, όπως για παράδειγμα ένα άτομο να δουλεύει 8 μέρες συνεχόμενα χωρίς ρεπό. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αξιοπρεπώς και με ασφάλεια το νοσοκομείο χρειάζονται τουλάχιστον 65 νοσηλευτές και βοηθοί θαλάμου και 15 τραυματιοφορείς ενώ άμεσα πρέπει να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό η καθαριότητα, η σίτιση και η τεχνική υπηρεσία», καταλήγουν οι εργαζόμενοι.