Μεγάλη ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και διαδηλωτές.

Η κατάσταση οξύνθηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υγειονομικών, στο πλαίσιο των εγκαινίων των ΤΕΠ που πραγματοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Νωρίτερα, διαδηλωτές υποδέχτηκαν με το πανό «Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη» τον Άδωνι Γεωργιάδη έξω από το Αρεταίειο Νοσοκομείο. Στον διάλογο που ακολούθησε, μία εκ των συγκεντρωμένων είπε στον κ. Γεωργιάδη «είμαστε με τη Χαμάς» με τον υπουργό Υγείας να επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ «φυσικά καμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους».



