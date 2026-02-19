Με το σύνθημα «Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη» υποδέχθηκαν διαδηλωτές τον Άδωνι Γεωργιάδη έξω από το Αρεταίειο Νοσοκομείο στη Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας.

Στον διάλογο που ακολούθησε, μία εκ των συγκεντρωμένων είπε στον κ. Γεωργιάδη «είμαστε με τη Χαμάς» με τον υπουργό Υγείας να επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ «φυσικά καμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους».

Ο διάλογος ξεκίνησε με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ρωτάει «τι έγινε παιδιά, γεια σας. Τι φασαρία έχουμε τώρα εδώ;» και τους διαδηλωτές να απαντούν «είστε ανεπιθύμητος για ακόμα μία φορά».

«Έχει κάποια σχέση με το ΕΣΥ και το Αρεταίειο;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας με τους συγκεντρωμένους να απαντούν «είστε υπεύθυνος για όλα τα εγκλήματα».

«Εμείς κάναμε τον πόλεμο στην Παλαιστίνη; Την εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 την ξέρετε;» ρώτησε εκ νέου ο υπουργός Υγείας με μία νεαρή να του απαντά «ναι, με τη Χαμάς είμαστε».

«Αν είστε με τη Χαμάς, εμείς είμαστε με το Ισραήλ. Μπορούμε;» συνέχισε τον διάλογο ο κ. Γεωργιάδης για να πάρει την απάντηση «όχι, δεν μπορείτε». «Εσείς μπορείτε να είστε με τη Χαμάς αλλά όχι εμείς με το Ισραήλ» κατέληξε ο διάλογος του υπουργού Υγείας με τους συγκεντρωμένους έξω από το νοσοκομείο Αρεταίειο.