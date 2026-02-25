Η Θέλτα ανακοίνωσε sold out για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ και είναι το φαβορί για την πρόκριση στους «16» του Europa League μετά τη νίκη με 2-1 στην Τούμπα, ο Κλαούντιο Χιράλδεθ όμως δεν εφησυχάζει.

Ο προπονητής της ισπανικής ομάδας τόνισε ότι τίποτα δεν έχει κριθεί μετά το πρώτο παιχνίδι και υπενθύμισε ότι ο «δικέφαλος του βορρά» μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνος για όλες τις ομάδες της διοργάνωσης, παρά τις απουσίες.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Θέλτα

Για το τι παιχνίδι περιμένει: «Πολλοί από εμάς παίρνουμε για πρώτη φορά μέρος σε αγώνα ρεβάνς μιας νοκ άουτ φάσης και πρέπει να προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη μπάλα μακριά από την εστία μας, να είμαστε επιθετικοί και φιλόδοξοι. Σκοπεύουμε επίσης να είμαστε ανοιχτόμυαλοι για το τι μπορεί να κάνει ο αντίπαλος. Ήδη έκαναν αλλαγές στο ημίχρονο στο πρώτο παιχνίδι και στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματός τους έπαιξαν με δύο επιθετικούς. Θα μπορούσαν να υπάρξουν τακτικές παραλλαγές από την πλευρά τους».

Για το αν του δημιουργεί άγχος το γεγονός ότι η Θέλτα είναι το φαβορί: «Εστιάζουμε στο πώς θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που θα έχει λίγα να χάσει, όπως είπε ο προπονητής της μετά τον πρώτο αγώνα. Το πλεονέκτημά μας είναι ένα γκολ και έχει συμβεί εκατοντάδες φορές να ανατραπεί το πλεονέκτημα ενός γκολ που έχει μία ομάδα. Στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε περισσότερα, να νικήσουμε. Όπως μάθαμε από τον πρώτο αγώνα, ένα ματς μπορεί να αλλάξει εντελώς σε ένα χιλιοστό και αντί για 0-3 να γίνει 1-2».

Για τον ΠΑΟΚ: «Είναι ένας αντίπαλος που έχει κυριαρχήσει κατά καιρούς και στους δύο αγώνες απέναντί μας, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις. Στον πρώτο αγώνα, ήμασταν κολλημένοι σε ένα βαθύ αμυντικό μπλοκ για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα θέλαμε. Έχουν τους παίκτες ναμας βλάψουν και το πρόσθετο στοιχείο του αιφνιδιασμού, το να μην ξέρουν ακριβώς πώς θα στήσουν την επίθεσή τους είναι ένας πραγματικός παράγοντας. Έχουν παίκτες που μπορούν να βλάψουν εμάς και οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη διοργάνωση. Προφανώς, είναι πιο δυνατοί όταν έχουν όλους διαθέσιμους, αλλά το να μην τους έχεις όλους σου δίνει και αυτό το στοιχείο έκπληξης».

Για το αν μπορούν να συνυπάρξουν στην 11άδα οι Ιάγκο Άσπας και Φερ Λόπεθ: «Σε αγώνες όπου έχουμε τον έλεγχο και μπορούμε να παίξουμε κοντά στην εστία του αντιπάλου, αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια. Σε αγώνες όπου πρέπει να μείνουμε πολύ πιο κοντά στην εστία μας, δεν νομίζω. Είναι ικανοί να συνυπάρχουν. Αύριο θα μπορούσαν να αλληλοσυμπληρωθούν με τον Φερ να παίζει ως 8άρι και τον Ιάγκο ως 10άρι. Υπάρχουν άλλες μέρες που το βλέπω ανέφικτο αυτό το σενάριο».