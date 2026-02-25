Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, οδηγείται στο εδώλιο με την κατηγορία της «πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών», όπως έκανε γνωστό το κόμμα του με επίσημη ανακοίνωση.

Η υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στις 16 Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η παραπομπή σε δίκη σχετίζεται με δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί σε podcast της Γάιας Μερκούρη. Σε εκείνη τη συζήτηση, ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε αναφερθεί σε προσωπικές εμπειρίες από το παρελθόν, κάνοντας λόγο τόσο για μία χρήση ecstasy όσο και για κάνναβη.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Στο ίδιο πλαίσιο, είχε προσθέσει επίσης ότι «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Αναλυτική ανακοίνωση εξέδωσε το ΜέΡΑ25 για την παραπομπή του γραμματέα του σε δίκη. Σε αυτήν, το κόμμα υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη κλήση «αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης», κάνοντας παράλληλα λόγο για πλήρη χειραγώγησή της από την κυβέρνηση και, όπως αναφέρεται, από την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέα Δημοκρατία.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι, σε μια χώρα όπου –κατά το κόμμα– οι δικαστικοί χειρισμοί καλλιεργούν τον κοινωνικό μηδενισμό και την απελπισία, η στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη δεν είναι τυχαία. Το ΜέΡΑ25 υποστηρίζει ότι το σύστημα που συγκαλύπτει υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, της Πύλου και των υποκλοπών, επιλέγει τον γραμματέα του ως «επικίνδυνο» αντίπαλο, επειδή, όπως αναφέρει, λέει την αλήθεια.

Το κόμμα τονίζει επίσης ότι θεωρεί «τιμή» το μίσος που, όπως υποστηρίζει, στρέφεται εναντίον του ίδιου και του γραμματέα του. Παράλληλα, επισημαίνει ότι, παρότι η στάση της ελληνικής Δικαιοσύνης στην υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια στην κοινωνία, ακόμη και από πολίτες που δεν πρόσκεινται στο ΜέΡΑ25, το ζήτημα παραμένει σοβαρό και επικίνδυνο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η ιδέα να οδηγηθεί σε δίκη επικεφαλής πολιτικού κόμματος επειδή μίλησε για εμπειρίες με ουσίες πριν από δεκαετίες, δεν συνιστά απλή γκάφα, αλλά «μήνυμα μιας Δικαιοσύνης που κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και διώκει όσους δεν υποτάσσονται».

Κλείνοντας, το ΜέΡΑ25 δηλώνει ότι δεν πρόκειται να σιωπήσει, ούτε για όσα χαρακτηρίζει ως προκλητική χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, ούτε για το ζήτημα των εξαρτήσεων, το οποίο, όπως αναφέρει, θα συνεχίσει να προσεγγίζει με ειλικρίνεια και σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια, μακριά από «χωροφυλακίστικες αντιλήψεις του 1950». Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα σε πολιτικές δυνάμεις, επιστημονικούς φορείς και πολίτες να τοποθετηθούν δημόσια και να καταδικάσουν την κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη.