Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Railway.gov.gr, η νέα ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα εποπτείας του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που αξιοποιεί συνδυαστικά δορυφορικές τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας για τον συνεχή εντοπισμό και την παρακολούθηση αμαξοστοιχιών σε εθνική κλίμακα, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο ψηφιακής επιτήρησης του σιδηροδρόμου.

Για πρώτη φορά, υπάρχει ζωντανή, δημόσια και διαρκής εικόνα της κυκλοφορίας των τρένων σε πραγματικό χρόνο, με έναρξη εφαρμογής στον κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε, σήμερα Τετάρτη, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με τους δημοσιογράφους, από σήμερα, οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην παρακολούθηση των επιβατικών τρένων που κινούνται στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με σταδιακή επέκταση τους επόμενους δύο μήνες σε ολόκληρο το δίκτυο.

Έως τα τέλη Μαρτίου 2026 θα έχουν εξοπλιστεί με το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού όλα τα τρένα που κυκλοφορούν στον άξονα από τον Πειραιά έως τα βόρεια σύνορα της χώρας, ενώ έως το τέλος Απριλίου 2026 το σύστημα θα έχει εγκατασταθεί στο σύνολο των αμαξοστοιχιών που κινούνται στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ελληνική πρωτοπορία στη δορυφορική εποπτεία

Το Railway.gov.gr αποτελεί μια ελληνική τεχνολογική καινοτομία στον τομέα των μεταφορών.

Κάθε συρμός εξοπλίζεται με σύστημα δορυφορικού εντοπισμού υψηλής ακρίβειας του railway.gov.gr, αξιοποιώντας το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό Galileo.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει:

● προσδιορισμό θέσης σε επίπεδο εκατοστών,

● επιχειρησιακή διάκριση παράλληλων γραμμών,

● συνεχή μετάδοση δεδομένων με καθυστέρηση μικρότερη των 1,2 δευτερολέπτων.

Σε αντίθεση με το συμβατικό GPS, που παρουσιάζει αποκλίσεις έως και 15 μέτρων, το railway.gov.gr παρέχει ακρίβεια επιπέδου γραμμής, λίγων εκατοστών.

Το σύστημα δεν βασίζεται μόνο στο δορυφορικό στίγμα. Συνδυάζει:

● ψηφιακά χαρτογραφημένο μοντέλο του σιδηροδρομικού δικτύου,

● αλγορίθμους αντιστοίχισης τροχιάς (map matching),

● ώστε να προσδιορίζεται με βεβαιότητα σε ποια γραμμή κινείται κάθε τρένο — ακόμη και σε σήραγγες ή περιοχές με περιορισμένο σήμα.

Η ψηφιακή πλατφόρμα υιοθετεί επτά συστάσεις του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών

Η λειτουργία του railway.gov.gr, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, σηματοδοτεί και την ουσιαστική υιοθέτηση επτά εκ των δεκαεπτά συνολικά συστάσεων ασφαλείας που διατυπώθηκαν στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για το δυστύχημα των Τεμπών, σχετικά με τη λειτουργία και την εποπτεία του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Μέσω του railway.gov.gr: