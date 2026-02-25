Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague και αναφέρθηκε και στον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στην Τουρκ Τέλεκομ τη σεζόν 2022-23.

Αρχικά, σχετικά με το πώς είναι οι «πράσινοι» μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, με τη νίκη επί του Ολυμπιακού, ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε πως όλα είναι τέλεια.

«Είναι τέλεια, ήταν ο πρώτος στόχος της χρονιάς και τα καταφέραμε. Σίγουρα, ο τρόπος που παίξαμε κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε κάνει να νιώσεις καλά, έχουμε ακόμα 10 παιχνίδια στην EuroLeague και θα κοιτάξουμε να τα πάρουμε», ήταν τα λόγια του Αμερικανού, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Παρί.

«Είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Παίζουν με το δικό τους στυλ και δεν είναι εύκολα να την αντιμετωπίσεις», είπε ο Γκραντ, ο οποίους για τους Ιφί και Ρόμπινσον είπε ότι «είναι δύο σπουδαίοι σκόρερ τους ξέρω από τότε που παίζαμε στην G-League».

Τέλος, αφού είπε ότι το αριστερό του χέρι είναι μια χαρά, ο Γκραντ ρωτήθηκε για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Είναι ο άνθρωπός μου, ανεξάρτητα από τις ομάδες που παίζουμε, θα είναι αδελφός μου για μια ζωή».