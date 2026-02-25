Σε μια ουσιαστική κυκλοφοριακή παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο Δήμος Αθηναίων, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που δυσχέραινε την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκε η δυνατότητα αναστροφής (U-turn) στον φωτεινό σηματοδότη της Λεωφόρου Αμαλίας, στο ύψος της Πύλης του Αδριανού.

Η κίνηση αυτή ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων της Πλάκας, καθώς διορθώνει μια ρύθμιση που είχε αποκόψει την άμεση πρόσβαση προς τον ιστορικό πυρήνα της Αθήνας. Μέχρι σήμερα, όσοι κινούνταν από το Σύνταγμα με κατεύθυνση προς τη Συγγρού δεν είχαν τη δυνατότητα να στρίψουν προς την περιοχή, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε μεγάλους κύκλους και επιβαρύνοντας την κυκλοφορία σε γειτονικούς δρόμους.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η πρόσβαση στην Πλάκα γίνεται πλέον ταχύτερη και απλούστερη, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Με τη νέα διαγράμμιση και τη ρύθμιση του φωτεινού σηματοδότη, οι οδηγοί μπορούν πλέον να πραγματοποιούν νόμιμα και με ασφάλεια αναστροφή, διευκολύνοντας την είσοδο προς τα στενά της Πλάκας και τις γύρω περιοχές.

Μέχρι χθες, οι κάτοικοι της Πλάκας, οι προμηθευτές των καταστημάτων αλλά και οι επισκέπτες, αναγκάζονταν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και να επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη κορεσμένο κέντρο της Αθήνας (μέσω των οδών της Διονυσίου Αρεοπαγίτου ή των γύρω στενών) προκειμένου να προσεγγίσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Η νέα εικόνα της Λ.Αμαλίας

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και τα συνεργεία του Δήμου ολοκλήρωσαν τις εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης στο συγκεκριμένο τμήμα, τοποθετώντας το χαρακτηριστικό βέλος αναστροφής στο οδόστρωμα. Η παρέμβαση συνοδεύεται από τις απαραίτητες ρυθμίσεις στη φωτεινή σηματοδότηση, ώστε η κίνηση να διεξάγεται χωρίς να παρακωλύεται η ροή των οχημάτων προς τη Λεωφόρο Συγγρού και την Καλλιρρόης.