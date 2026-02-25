Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη είναι πλέον οι δύο οδηγοί, 51 και 70 ετών, που διαπληκτίστηκαν άγρια στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης για την προτεραιότητα στο δρόμο.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος του 51χρονου διανομέα, ο οποίος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή. Στον 70χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος νοσηλεύεται, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία και θα οδηγηθεί στα δικαστήρια μετά τη λήξη της νοσηλείας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνας στα Κάτω Πατήσια, όταν δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε σφοδρό καβγά. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με το περιστατικό μάλιστα να καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο. Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας φέρεται να χτύπησε τον 70χρονο οδηγό του αυτοκινήτου με το κράνος του και ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντέδρασε και βγάζοντας μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά τον 51χρονο διανομέα.