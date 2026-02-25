«Οι δικαστές στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πιστοί στον όρκο τους στο Σύνταγμα και τους νόμους και εάν εμφανίζονται κάποια φαινόμενα, είναι το ίδιο το δικαστικό σώμα που επιλαμβάνεται και τα αντιμετωπίζει», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απαντώντας στην κριτική που άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ψηφιακό μητρώο παρακολούθησης των υποθέσεων διαφθοράς.

Προηγουμένως ο Παύλος Πολάκης είχε περιγράψει με μελανά χρώματα τη δικαιοσύνη και τους μηχανισμούς της και κατήγγειλε την ύπαρξη επίορκων λειτουργών, στην ανώτερη δικαιοσύνη που δεν λειτουργεί με όρους δημοσίου συμφέροντος. «Αυτή η χώρα χρεοκόπησε επειδή δεν έχουμε δικαιοσύνη και επειδή δεν αποδίδεται δικαιοσύνη», είπε ο Παύλος Πολάκης με αναφορά στον τρόπο που εξελίχθηκε το σκάνδαλο Novartis, για το οποίο η μεν Αμερική πληρώθηκε 345 εκατομμύρια δολάρια για να κλείσει την υπόθεση ενώ όπως πρόσθεσε- στην Ελλάδα που «χρηματίστηκαν υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες», καταδικάστηκαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και αρχειοθετήθηκαν οι πολιτικοί για τους οποίους είχαν κατατεθεί στη δικαιοσύνη στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπήρξαν υπερτιμολογήσεις, στοιχεία για λογαριασμούς που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν και χαρακτηρίστηκαν αδιευκρίνιστα. Αντίστοιχα, όπως είπε, παρά τα στοιχεία για το «παραμάγαζο» του ΚΕΕΛΠΝΟ, αθωώθηκαν τα «λαμόγια» από αυτή τη δικαιοσύνη που υπάρχει σήμερα στη χώρα.

«Εδώ πάλι βρεθήκαμε μπροστά σε μια ομιλία η οποία θίγει βαρύτατα τη θεσμική λειτουργία της δικαιοσύνης. Κύριε Πολάκη τις απόψεις σας για τη δικαιοσύνη τις ξέρουμε. Τις έχετε πει και οι απόψεις σας είναι, όπως τις έχετε διατυπώσει “να απολύσετε όλους τους δικαστές που είναι κάποιες χιλιάδες, να προσλάβετε δικούς σας και να βάλετε στη φυλακή όσους δεν χωνεύετε”. Αυτή είναι η άποψή σας για τη δικαιοσύνη», σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε: «Οι δικαστές στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πιστοί στον όρκο τους στο Σύνταγμα και τους νόμους. Εάν στους δικαστές εμφανίζονται κάποια φαινόμενα, το ίδιο το δικαστικό σώμα -από το 1909 η Ελλάδα έχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο- επιλαμβάνεται και το αντιμετωπίζει. Άρα, λοιπόν, δεν περίμενα να ακούσω κάτι διαφορετικό από εσάς με όλα όσα έχετε κατά καιρούς πει».

Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφερόμενος στη Novartis, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ασχοληθεί με το πώς θα εισέπραττε από τη Novartis αποζημίωση, όπως συνέβη στην Αμερική, έστησε τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία για να βάλει φυλακή τους πολιτικούς της αντιπάλους. «Και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι, όλοι απηλλάγησαν», είπε ο κ. Φλωρίδης και ρώτησε τον κ. Πολάκη, «έχετε άραγε κάποια εξήγηση γιατί ο πρώην πρωθυπουργός σας, ο οποίος σας είχε περί πολλού, τώρα δεν θέλει να σας δει ούτε ζωγραφιστό;».

Για την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε ότι στην Αθήνα ενώ υπηρετούσαν 400 πρωτοδίκες, τώρα υπηρετούν 750 και σε ένα χρόνο που υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, οι αγωγές που προσδιορίζονταν για να δικαστούν σε 4,5 χρόνια, τώρα προσδιορίζονται για να δικαστούν σε 7 μήνες.