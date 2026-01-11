Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στεφάνου Βυζαντίου στα Πατήσια, το πρωί της Κυριακής 11 Ιανουαρίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:12, με τους ένοικους να απομακρύνονται με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου. Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 10:30, έχοντας προκαλέσει μεγάλες φθορές στο διαμέρισμα.

Στο σημείο βρίσκονται ακόμα 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.