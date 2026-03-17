Σε κινητοποίηση προχωρούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, με την ΠΟΕΔΗΝ να κάνει λόγο για σοβαρή κρίση στο σύστημα υγείας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Μιχάλη Γιαννάκο, το ΕΣΥ βρίσκεται αντιμέτωπο με χρόνια προβλήματα που επηρεάζουν τόσο την ποιότητα των υπηρεσιών όσο και το βιοτικό επίπεδο των υγειονομικών.

Η ομοσπονδία προγραμμάτισε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 9 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Υγείας.

Οι μισθολογικές διεκδικήσεις και οι συγκρίσεις

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι χαμηλές απολαβές των εργαζομένων, οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, οδηγούν πολλούς επαγγελματίες εκτός του συστήματος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ προχώρησε σε μια αιχμηρή σύγκριση των αμοιβών στον χώρο της υγείας με εκείνες της εστίαςσης.

«Γιατί το ΕΣΥ είναι ανθρωποδιώκτης των επαγγελματιών υγείας; Γιατί τα γκαρσόνια βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα από τους υγειονομικούς», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι μισθοί για τραυματιοφορείς και νοσηλευτές ξεκινούν από τα 684 ευρώ και φτάνουν έως τα 836 ευρώ, ποσά που η ομοσπονδία θεωρεί ανεπαρκή για την κάλυψη των βασικών αναγκών λόγω της ακρίβειας.

Η εικόνα της υποστελέχωσης

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ εστιάζει επίσης στο ζήτημα της χρηματοδότησης και των κενών θέσεων εργασίας.

Ο κ. Γιαννάκος χρησιμοποίησε μια ποδοσφαιρική μεταφορά για να περιγράψει τη δυσαναλογία πόρων και αναγκών.

«Με το μπάτζετ του Παναιτωλικού δεν μπορείς να κάνεις Ολυμπιακό το ΕΣΥ», ανέφερε, θέλοντας να καταδείξει πως χωρίς γενναία αύξηση των κονδυλίων η κατάσταση δεν μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά.

Σύμφωνα με την καταγραφή της ομοσπονδίας:

Αποχωρήσεις: Υπολογίζεται ότι περίπου 2.500 υπάλληλοι φεύγουν από το σύστημα κάθε χρόνο.

Κενές θέσεις: Οι οργανικές ελλείψεις εκτιμώνται στις 20.000, με βάση τα παλαιότερα οργανογράμματα.

Μείωση προσωπικού: Τα νοσοκομεία φέρονται να λειτουργούν με 3.000 λιγότερα άτομα συγκριτικά με το 2023.

Προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων

Η ομοσπονδία αποδίδει τη δυσλειτουργία των επειγόντων περιστατικών και την εμφάνιση ράντζων στην έλλειψη ισχυρής πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Γιαννάκος, το 80% των περιστατικών που καταλήγουν στα μεγάλα νοσοκομεία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε κέντρα υγείας.

Η έλλειψη αυτή οδηγεί, κατά την ΠΟΕΔΗΝ, σε επικίνδυνο συνωστισμό και αύξηση του κινδύνου ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Η κινητοποίηση της Πέμπτης παρουσιάζεται από την πλευρά των εργαζομένων ως μια ύστατη προσπάθεια να πιέσουν για την υλοποίηση παλαιότερων δεσμεύσεων, όπως η ένταξη στα ΒΑΕ και η μονιμοποίηση των συμβασιούχων.