«Ο πρωθυπουργός σήμερα -και αφού προηγουμένως τον “άδειασαν” ακόμη και βουλευτές του- επιχείρησε μια ανεπανάληπτη κυβίστηση προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ανεκδιήγητη δήλωσή του για το διεθνές δίκαιο την προηγούμενη εβδομάδα», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «σήμερα στις 11 Ιανουαρίου θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου, που θεωρούσε ασήμαντο να αναφέρει λίγες μέρες πριν ξεχνώντας και απαξιώνοντας το θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της εξωτερικής μας πολιτικής».

Σε σχέση με την εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που καθιστά υποχρεωτικό τον ορισμό δικάσιμου, ο Κώστας Τσουκαλάς σημειώνει ότι «και σε προηγούμενους κώδικες και νόμους της κυβέρνησής του προβλεπόταν συγκεκριμένη προθεσμία προσδιορισμού δικάσιμου αλλά δεν τηρήθηκε».

«Σημασία έχει η εφαρμογή, και όπου κρίνεται στην πράξη η κυβέρνησή του, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.